Черниговская область

С начала суток на фронте произошло 112 боевых столкновений. Наиболее напряженная ситуация наблюдается на Покровском направлении, где враг предпринял 46 попыток прорыва обороны.
Кабмин выделяет 2 миллиарда гривен для 200 прифронтовых и приграничных громад в девяти областях Украины. Средства пойдут на нужды безопасности, восстановление и строительство укрытий.
Размер гранта увеличен до 300 тыс. грн за одно рабочее место и до 500 тыс. грн за два. Уже 25 тысяч предпринимателей получили гранты на 12 млрд грн.
В результате прямого попадания повреждена крыша здания вокзала и выбиты окна. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, движение железной дороги продолжается.
Российские войска атаковали Семеновскую громаду ударными беспилотниками. Повреждены транспортная и гражданская инфраструктура, разрушения в городе Семеновке, люди не пострадали.
Президент Украины посетил село Ягодное в Черниговской области, где россияне удерживали более 350 жителей в подвале школы. Он подчеркнул важность сохранения памяти о преступлениях оккупантов.
Представитель ГПСУ Андрей Демченко заявил, что Сумская и Черниговская области являются основными направлениями ударных дронов рф. Украинские военные ежедневно сбивают вражеские воздушные цели.
На Черниговщине прошел «Добробат and Co Реконстракшн Саміт», где обсудили восстановление общин, привлечение опыта других стран и важность стратегического планирования.
Ночью 27 марта РФ атаковала Украину ракетой "Искандер-М" и 86 ударными БпЛА. Сбиты 42 "Shahed", 26 имитаторов потеряны, пострадали Харьковская, Сумская, Днепропетровская и Черниговская области.
С 24 марта в Украине заработают 40 камер автофиксации скорости, 36 из которых установят в новых местах, а 4 возобновят работу. Камеры появятся в разных областях.
Руководитель ЦПД СНБО сообщил о запуске шахедов. Воздушные силы зафиксировали группы вражеских дронов, объявлена тревога в Полтавской, Харьковской, Черкасской и других областях.
С начала суток на фронте произошло 90 боевых столкновений. Наибольшая активность врага сохраняется на Покровском, Торецком и Лиманском направлениях.
В ночь на 20 марта 2025 года россия атаковала Украину 171 БпЛА. Украинская ПВО сбила 75 дронов в 12 областях, 63 имитатора — локационно потеряны. Пострадали Кировоградская область, Сумская область и Донецкая область.
За неделю заболело 240 340 человек, из них 124 960 – дети. Грипп циркулирует в 21 регионе, зафиксировано 14 летальных случаев, один у беременной.
Российская армия обстреляла Семеновскую громаду в Черниговской области, вероятно, КАБом. Повреждены частные дома и пристройки, но, по предварительным данным, обошлось без жертв.
Воздушные Силы ВСУ сообщают о движении ударных дронов над несколькими областями. Особое внимание уделяется Киевской области, где существует высокая угроза ударов.
Российские ДРГ не оставляют попыток проникнуть в Украину, особенно на севере Сумской области. Враг стремится выявить оборонительные сооружения и нанести поражение позициям ВСУ.
В ночь на 17 марта враг атаковал Украину 174 беспилотниками. Украинские защитники сбили 90 БПЛА в 10 областях, 70 дронов-имитаторов были локационно потеряны.
ВСУ сдерживают врага на фронтах. Больше всего атак на Покровском направлении, также бои продолжаются на Курщине. Произошло 64 боестолкновения.
По словам Зеленского, россия выпустила более 1020 ударных дронов и почти 1360 управляемых авиабомб. Он призвал к усилению давления на агрессора для прекращения войны.
российские войска продолжают обстреливать Харьковскую, Сумскую и Черниговскую области. Враг пытается держать в напряжении украинские подразделения на приграничье.
В результате атаки дрона повреждены дома, хозяйственные постройки и авто. Четверо гражданских пострадали, одна женщина была госпитализирована.
В ночь на 15 марта силы ПВО отразили массированную атаку. Уничтожено 130 БпЛА, 38 имитационных целей не достигли цели. Есть разрушения инфраструктуры в 6 областях.
Воздушные Силы ВСУ сообщают о массированном движении вражеских БпЛА во многих областях Украины. Жителей призывают к укрытиям и бдительности, особенно в северных и западных регионах.
Военные фиксируют активное движение вражеских беспилотников над Черниговщиной, Сумщиной, Полтавщиной, Днепропетровщиной, Херсонщиной и другими областями. Жителей призывают не игнорировать тревогу.
ГП "Леса Украины" утопает в коррупции, незаконных вырубках и злоупотреблениях. Реформа провалилась, а коррупционеры обогащаются, нанося ущерб государству на миллионы.
В селе Малый Листвен в Черниговской области трое мальчиков провалились под лёд на реке Белоус. Двух детей спасли прохожие, однако девятилетний мальчик погиб.
В ночь на 10 марта рф атаковала Украину 176 дронами-камикадзе с разных направлений. Силы обороны уничтожили 130 БПЛА, пострадали три области - Харьковская, Полтавская и Киевская.
Противовоздушная оборона отразила атаку БПЛА на Киевскую область, которая длилась почти 9 часов. В результате падения обломков поврежден грузовой автомобиль и произошло возгорание травы в двух районах.
Российские войска нанесли очередной удар по критической инфраструктуре Украины в районе Прилук. В результате атаки поврежден производственный объект в Черниговской области, аварийные бригады работают над ликвидацией последствий.