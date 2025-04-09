Черниговская область

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28134 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 41038 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 47459 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 54337 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 66657 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 56372 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55651 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 119233 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81634 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 225945 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.9м/с
60%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 86746 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 19934 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 16856 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 15663 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 17286 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 86867 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 119233 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 225945 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 403051 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 395489 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10849 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 15744 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 16939 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20014 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 75055 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Места

Черниговская область

Новости по теме

С начала суток на фронте произошло 112 столкновений - в Генштабе назвали самые горячие направления

С начала суток на фронте произошло 112 боевых столкновений. Наиболее напряженная ситуация наблюдается на Покровском направлении, где враг предпринял 46 попыток прорыва обороны.

Война • 5 апреля, 14:25 • 14703 просмотра

Уже согласовали параметры поддержки: Зеленский заявил, что на поддержку 200 прифронтовых громад выделят 2 млрд гривен

Кабмин выделяет 2 миллиарда гривен для 200 прифронтовых и приграничных громад в девяти областях Украины. Средства пойдут на нужды безопасности, восстановление и строительство укрытий.

Война • 4 апреля, 19:53 • 6448 просмотра

Правительство удвоило гранты "єРобота" для бизнеса в прифронтовых регионах

Размер гранта увеличен до 300 тыс. грн за одно рабочее место и до 500 тыс. грн за два. Уже 25 тысяч предпринимателей получили гранты на 12 млрд грн.

Общество • 4 апреля, 11:36 • 8253 просмотра

россияне обстреляли железнодорожную инфраструктуру в Черниговской области, из-за прямого попадания поврежден вокзал - Укрзализныця

В результате прямого попадания повреждена крыша здания вокзала и выбиты окна. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, движение железной дороги продолжается.

Война • 4 апреля, 08:29 • 9754 просмотра

Войска рф беспилотниками атаковали приграничье Черниговщины, повреждена инфраструктура

Российские войска атаковали Семеновскую громаду ударными беспилотниками. Повреждены транспортная и гражданская инфраструктура, разрушения в городе Семеновке, люди не пострадали.

Общество • 4 апреля, 07:22 • 7157 просмотра

Зеленский посетил Ягодное, где оккупанты держали почти месяц в подвале всех жителей села

Президент Украины посетил село Ягодное в Черниговской области, где россияне удерживали более 350 жителей в подвале школы. Он подчеркнул важность сохранения памяти о преступлениях оккупантов.

Война • 3 апреля, 10:25 • 9257 просмотра

В ГПСУ назвали самые активные направления ударных дронов из рф

Представитель ГПСУ Андрей Демченко заявил, что Сумская и Черниговская области являются основными направлениями ударных дронов рф. Украинские военные ежедневно сбивают вражеские воздушные цели.

Война • 29 марта, 23:34 • 14479 просмотра

Восстановление общин: практические решения и экспертные советы на Черниговщине от "Добробат and Co Реконстракшн Саміт"

На Черниговщине прошел «Добробат and Co Реконстракшн Саміт», где обсудили восстановление общин, привлечение опыта других стран и важность стратегического планирования.

Новости Бизнеса • 28 марта, 11:18 • 78451 просмотра

рф атаковала Украину баллистическим "Искандером" и 86 беспилотниками: 42 дрона сбиты

Ночью 27 марта РФ атаковала Украину ракетой "Искандер-М" и 86 ударными БпЛА. Сбиты 42 "Shahed", 26 имитаторов потеряны, пострадали Харьковская, Сумская, Днепропетровская и Черниговская области.

Война • 27 марта, 07:28 • 36838 просмотра

С понедельника в разных регионах Украины заработают еще 40 камер автофиксации скорости: где именно

С 24 марта в Украине заработают 40 камер автофиксации скорости, 36 из которых установят в новых местах, а 4 возобновят работу. Камеры появятся в разных областях.

Общество • 23 марта, 14:51 • 107830 просмотра

россия запустила много шахедов: в ряде областей объявлена воздушная тревога

Руководитель ЦПД СНБО сообщил о запуске шахедов. Воздушные силы зафиксировали группы вражеских дронов, объявлена тревога в Полтавской, Харьковской, Черкасской и других областях.

Война • 21 марта, 18:32 • 104493 просмотра

90 боев за день: россияне активны на Покровском и Торецком направлениях

С начала суток на фронте произошло 90 боевых столкновений. Наибольшая активность врага сохраняется на Покровском, Торецком и Лиманском направлениях.

Война • 20 марта, 14:59 • 12073 просмотра

Над Украиной за ночь сбили 75 из 171 вражеского дрона, 63 - не достигли целей

В ночь на 20 марта 2025 года россия атаковала Украину 171 БпЛА. Украинская ПВО сбила 75 дронов в 12 областях, 63 имитатора — локационно потеряны. Пострадали Кировоградская область, Сумская область и Донецкая область.

Война • 20 марта, 06:39 • 109634 просмотра

Заболеваемость ОРВИ упала на 10%, из-за гриппа 14 летальных случаев, в том числе беременной - Минздрав

За неделю заболело 240 340 человек, из них 124 960 – дети. Грипп циркулирует в 21 регионе, зафиксировано 14 летальных случаев, один у беременной.

COVID-19 • 19 марта, 09:53 • 11978 просмотра

рф атаковала село в Черниговской области: повреждены дома

Российская армия обстреляла Семеновскую громаду в Черниговской области, вероятно, КАБом. Повреждены частные дома и пристройки, но, по предварительным данным, обошлось без жертв.

Война • 18 марта, 14:41 • 34045 просмотра

Активность вражеских БпЛА фиксируется во многих областях Украины - ПС

Воздушные Силы ВСУ сообщают о движении ударных дронов над несколькими областями. Особое внимание уделяется Киевской области, где существует высокая угроза ударов.

Война • 17 марта, 20:32 • 17937 просмотра

Ситуация на приграничье: российские ДРГ активизировались на севере Сумской области

Российские ДРГ не оставляют попыток проникнуть в Украину, особенно на севере Сумской области. Враг стремится выявить оборонительные сооружения и нанести поражение позициям ВСУ.

Война • 17 марта, 08:37 • 146914 просмотра

Над Украиной сбили 90 из 174 вражеских дронов, 70 - не достигли целей

В ночь на 17 марта враг атаковал Украину 174 беспилотниками. Украинские защитники сбили 90 БПЛА в 10 областях, 70 дронов-имитаторов были локационно потеряны.

Война • 17 марта, 07:06 • 17510 просмотра

Генштаб: враг совершил 11 попыток вытеснить ВСУ на Покровском направлении, а также на Курщине, где 8 боестолкновений с начала суток

ВСУ сдерживают врага на фронтах. Больше всего атак на Покровском направлении, также бои продолжаются на Курщине. Произошло 64 боестолкновения.

Война • 16 марта, 15:21 • 45132 просмотра

Зеленский: россия выпустила 1020 дронов за неделю - нужен более жесткий прессинг

По словам Зеленского, россия выпустила более 1020 ударных дронов и почти 1360 управляемых авиабомб. Он призвал к усилению давления на агрессора для прекращения войны.

Война • 16 марта, 11:31 • 30672 просмотра

"Враг пытается держать в напряжении все наши подразделения": спикер ОТГ "Северск" о ситуации на приграничье

российские войска продолжают обстреливать Харьковскую, Сумскую и Черниговскую области. Враг пытается держать в напряжении украинские подразделения на приграничье.

Война • 16 марта, 09:15 • 20839 просмотра

россияне атаковали село в Черниговской области: четверо пострадавших

В результате атаки дрона повреждены дома, хозяйственные постройки и авто. Четверо гражданских пострадали, одна женщина была госпитализирована.

Война • 15 марта, 10:59 • 21475 просмотра

ПВО сбила 130 Shahed из 178 выпущенных врагом по 13 областям Украины

В ночь на 15 марта силы ПВО отразили массированную атаку. Уничтожено 130 БпЛА, 38 имитационных целей не достигли цели. Есть разрушения инфраструктуры в 6 областях.

Война • 15 марта, 07:03 • 30648 просмотра

Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

Воздушные Силы ВСУ сообщают о массированном движении вражеских БпЛА во многих областях Украины. Жителей призывают к укрытиям и бдительности, особенно в северных и западных регионах.

Общество • 14 марта, 23:36 • 80800 просмотра

Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

Военные фиксируют активное движение вражеских беспилотников над Черниговщиной, Сумщиной, Полтавщиной, Днепропетровщиной, Херсонщиной и другими областями. Жителей призывают не игнорировать тревогу.

Война • 14 марта, 20:56 • 57603 просмотра

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

ГП "Леса Украины" утопает в коррупции, незаконных вырубках и злоупотреблениях. Реформа провалилась, а коррупционеры обогащаются, нанося ущерб государству на миллионы.

Криминал и ЧП • 12 марта, 14:08 • 209398 просмотра

В Черниговской области трое детей провалились под лёд: погиб девятилетний мальчик

В селе Малый Листвен в Черниговской области трое мальчиков провалились под лёд на реке Белоус. Двух детей спасли прохожие, однако девятилетний мальчик погиб.

Общество • 10 марта, 16:15 • 19936 просмотра

Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

В ночь на 10 марта рф атаковала Украину 176 дронами-камикадзе с разных направлений. Силы обороны уничтожили 130 БПЛА, пострадали три области - Харьковская, Полтавская и Киевская.

Война • 10 марта, 06:29 • 111016 просмотра

В Киевской области из-за атаки рф тревога длилась почти 9 часов: что известно о последствиях

Противовоздушная оборона отразила атаку БПЛА на Киевскую область, которая длилась почти 9 часов. В результате падения обломков поврежден грузовой автомобиль и произошло возгорание травы в двух районах.

Война • 7 марта, 07:45 • 21058 просмотра

Вражеская атака на Прилуки: поврежден производственный объект в Черниговской области

Российские войска нанесли очередной удар по критической инфраструктуре Украины в районе Прилук. В результате атаки поврежден производственный объект в Черниговской области, аварийные бригады работают над ликвидацией последствий.

Общество • 7 марта, 06:09 • 27397 просмотра