Черниговская область

В Киевской области из-за атаки рф тревога длилась почти 9 часов: что известно о последствиях

Противовоздушная оборона отразила атаку БПЛА на Киевскую область, которая длилась почти 9 часов. В результате падения обломков поврежден грузовой автомобиль и произошло возгорание травы в двух районах.