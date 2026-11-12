россия нанесла удар двумя ракетами по объекту "Нафтогаза" в Черниговской области

Сегодня днем россия нанесла удар двумя ракетами по нефтегазовому объекту Группы Нафтогаз в Черниговской области, есть серьезные разрушения, передает УНН со ссылкой на "Нафтогаз".

В результате атаки предприятие получило серьезные разрушения, повреждено технологическое оборудование. Оценить последствия сейчас невозможно из-за ситуации с безопасностью - говорится в сообщении.

По данным компании, все работники находились в укрытии. Пострадавших нет.

Это очередной целенаправленный удар россии по энергетической инфраструктуре Украины накануне зимы - резюмировали в Нафтогазе.

россия нанесла удар реактивными дронами по объекту "Нафтогаза" в Днепропетровской области