россия нанесла удар двумя ракетами по объекту "Нафтогаза" в Черниговской области
Киев • УНН
Ракетный удар повредил нефтегазовый объект и технологическое оборудование. Работники находились в укрытии, пострадавших нет.
Сегодня днем россия нанесла удар двумя ракетами по нефтегазовому объекту Группы Нафтогаз в Черниговской области, есть серьезные разрушения, передает УНН со ссылкой на "Нафтогаз".
В результате атаки предприятие получило серьезные разрушения, повреждено технологическое оборудование. Оценить последствия сейчас невозможно из-за ситуации с безопасностью
По данным компании, все работники находились в укрытии. Пострадавших нет.
Это очередной целенаправленный удар россии по энергетической инфраструктуре Украины накануне зимы
россия нанесла удар реактивными дронами по объекту "Нафтогаза" в Днепропетровской области11.11.26, 12:26 • 3138 просмотров