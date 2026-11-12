россия нанесла удар двумя ракетами по объекту "Нафтогаза" в Черниговской области

$45.320.1850.480.60
ukenru
Эксклюзив
18:13 • 13019 просмотра
Фабрика фейков: как российская пропаганда манипулирует информацией об антикоррупционных расследованиях в Украине
17:53 • 13040 просмотра
13 ноября в Украине будут действовать графики отключений — сколько придется сидеть без света
17:42 • 13241 просмотра
Жильё станет доступнее для семей с детьми: какие масштабные изменения готовят в программе "єОселя"
17:20 • 12980 просмотра
Украинка Екатерина Садурская установила мировой рекорд во фридайвингеPhotoVideo
16:35 • 12910 просмотра
Уиткофф после визита в Москву заявил о договоренности относительно следующей трехсторонней встречи
16:23 • 12058 просмотра
"Одна легенда змінит другую" — Трамп предложил назначить Тима Кука новым гендиректором Nvidia
15:07 • 14387 просмотра
Дженсен Хуанг, лицо бума ИИ, после скандала ушёл с поста CEO Nvidia
14:49 • 15063 просмотра
"Нужно выяснить все детали" — в ОП отреагировали на предложение путина провести гуммиссию в Константиновке
14:16 • 20600 просмотра
В Краматорске прекратит работу последнее отделение ПриватБанка, а также все отделения и банкоматы Ощадбанка
13:28 • 41768 просмотра
Европарламент провёл мини-пленарную сессию в Брюсселе: какие решения приняты и что они означают для Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Уиткофф и Кушнер начали переговоры с путиным в кремле - первые детали12 ноября, 12:18 • 31351 просмотра
У берегов Флориды затопили легендарный лайнер, чтобы создать крупнейший в мире искусственный риф12 ноября, 13:01 • 35220 просмотра
Мэру Днепра Филатову грозит обвинение в государственной измене — СМИ14:11 • 11701 просмотра
От гарантий безопасности до миллиардов помощи: что обсуждают на саммите в Дублине и чего ожидать Украине15:01 • 18588 просмотра
"Аллигатор" больше не полетит - что известно о сбитом "дружественным огнём" Ка-52 PhotoVideo17:00 • 12156 просмотра
публикации
Фабрика фейков: как российская пропаганда манипулирует информацией об антикоррупционных расследованиях в Украине
Эксклюзив
18:13 • 13036 просмотра
Жильё станет доступнее для семей с детьми: какие масштабные изменения готовят в программе "єОселя"17:42 • 13252 просмотра
"Аллигатор" больше не полетит - что известно о сбитом "дружественным огнём" Ка-52 PhotoVideo17:00 • 12239 просмотра
От гарантий безопасности до миллиардов помощи: что обсуждают на саммите в Дублине и чего ожидать Украине15:01 • 18681 просмотра
Европарламент провёл мини-пленарную сессию в Брюсселе: какие решения приняты и что они означают для Украины13:28 • 41774 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Стив Уиткофф
Давид Арахамия
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Германия
Европа
Реклама
УНН Lite
Барабанщик Duran Duran Роджер Тейлор покидает группу — стала известна причина18:16 • 3268 просмотра
Украинка Екатерина Садурская установила мировой рекорд во фридайвингеPhotoVideo17:20 • 12987 просмотра
Европейское исследование выявило 900 миллионов галактик, а также тайны «тёмной Вселенной» — СМИ16:51 • 7064 просмотра
В Германии ищут смотрителя башни XII века с бесплатным жильём, но есть нюанс16:18 • 9754 просмотра
Драка между бойцами UFC Нурмагомедовым и Двалишвили в Абу-Даби: полиция заявила о восьми задержанных Video15:30 • 9956 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Шахед-136
Ка-50
Ми-8

россия нанесла удар двумя ракетами по объекту "Нафтогаза" в Черниговской области

Киев • УНН

 • 1166 просмотра

Ракетный удар повредил нефтегазовый объект и технологическое оборудование. Работники находились в укрытии, пострадавших нет.

россия нанесла удар двумя ракетами по объекту "Нафтогаза" в Черниговской области

Сегодня днем россия нанесла удар двумя ракетами по нефтегазовому объекту Группы Нафтогаз в Черниговской области, есть серьезные разрушения, передает УНН со ссылкой на "Нафтогаз".

В результате атаки предприятие получило серьезные разрушения, повреждено технологическое оборудование. Оценить последствия сейчас невозможно из-за ситуации с безопасностью 

- говорится в сообщении.

По данным компании, все работники находились в укрытии. Пострадавших нет.

Это очередной целенаправленный удар россии по энергетической инфраструктуре Украины накануне зимы 

- резюмировали в Нафтогазе.

россия нанесла удар реактивными дронами по объекту "Нафтогаза" в Днепропетровской области11.11.26, 12:26 • 3138 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Взрывы
Энергетика
Война в Украине
Электроэнергия
Нафтогаз
Черниговская область
Украина