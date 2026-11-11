россия нанесла удар реактивными дронами по объекту "Нафтогаза" в Днепропетровской области
Киев • УНН
В результате ночной атаки реактивными дронами на объекте «Нафтогаза» возник масштабный пожар и было повреждено оборудование. Работники не пострадали.
россия ночью атаковала объект Нафтогаза в Днепропетровской области. Оборудование существенно повреждено. Об этом сообщили в Группе Нафтогаз 11 ноября, пишет УНН.
Ночью российские войска нанесли удар реактивными дронами по объекту Группы Нафтогаз в Днепропетровской области. В результате атаки на территории предприятия возник масштабный пожар. В результате обстрела повреждено оборудование
"Во время атаки работники находились в укрытиях. Никто из работников не пострадал. Спасатели ГСЧС оперативно прибыли на место. Благодарю их за быструю и профессиональную работу", – отметил и.о. председателя правления Нафтогаза Сергей Федоренко.
В настоящее время специалисты компании, как указано, оценивают повреждения. Компания координирует дальнейшие действия с местными властями.
Атака рф на Украину 11 ноября: в ряде регионов есть погибшие и пострадавшие, а также проблемы с электричеством11.11.26, 10:55 • 2988 просмотров