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россия нанесла удар реактивными дронами по объекту "Нафтогаза" в Днепропетровской области

Киев • УНН

 • 1094 просмотра

В результате ночной атаки реактивными дронами на объекте «Нафтогаза» возник масштабный пожар и было повреждено оборудование. Работники не пострадали.

россия нанесла удар реактивными дронами по объекту "Нафтогаза" в Днепропетровской области
Фото: t.me/NaftogazUA

россия ночью атаковала объект Нафтогаза в Днепропетровской области. Оборудование существенно повреждено. Об этом сообщили в Группе Нафтогаз 11 ноября, пишет УНН.

Ночью российские войска нанесли удар реактивными дронами по объекту Группы Нафтогаз в Днепропетровской области. В результате атаки на территории предприятия возник масштабный пожар. В результате обстрела повреждено оборудование

- сообщили в компании.

"Во время атаки работники находились в укрытиях. Никто из работников не пострадал. Спасатели ГСЧС оперативно прибыли на место. Благодарю их за быструю и профессиональную работу", – отметил и.о. председателя правления Нафтогаза Сергей Федоренко.

В настоящее время специалисты компании, как указано, оценивают повреждения. Компания координирует дальнейшие действия с местными властями.

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Юлия Шрамко

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