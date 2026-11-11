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росія вдарила реактивними дронами по об'єкту Нафтогазу на Дніпровщині

Київ • УНН

 • 206 перегляди

Унаслідок нічної атаки реактивними дронами на об’єкті Нафтогазу виникла масштабна пожежа та пошкоджено обладнання. Працівники не постраждали.

росія вдарила реактивними дронами по об'єкту Нафтогазу на Дніпровщині
Фото: t.me/NaftogazUA

росія вночі атакувала об'єкт Нафтогазу у Дніпропетровській області. Суттєво пошкоджено обладнання. Про це повідомили у Групі Нафтогаз 11 листопада, пише УНН.

Уночі російські війська завдали удару реактивними дронами по об'єкту Групи Нафтогаз на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки на території підприємства виникла масштабна пожежа. У результаті обстрілу пошкоджено обладнання

- повідомили у компанії.

"Під час атаки працівники перебували в укриттях. Ніхто з працівників не постраждав. Рятувальники ДСНС оперативно прибули на місце. Дякую їм за швидку та професійну роботу", – зазначив в.о. голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.

Наразі фахівці компанії, як вказано, оцінюють пошкодження. Компанія координує подальші дії з місцевою владою.

Атака рф на Україну 11 листопада: у низці регіонів є загиблі і постраждалі, а також проблеми зі світлом11.11.26, 10:55 • 2494 перегляди

Юлія Шрамко

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