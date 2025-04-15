В Україні пошкоджено 62 об'єкти Укренерго з 95 через російські обстріли. Втрачено понад 150 трансформаторів з 240, але вже відновлено більше 100 одиниць.
росія значно активізувала удари по газовій інфраструктурі України, зокрема по об’єктах видобутку. Незважаючи на це, система продовжує працювати стабільно, запевнив міністр енергетики.
Олексій Чернишов задекларував понад 25 млн грн зарплати в Нафтогазі, чотири квартири дружини та колекцію її коштовностей, включаючи вироби Cartier та Tiffany.
Ярослав Дубневич, підозрюваний у розкраданні газу на 2,1 млрд грн, подав декларацію за 2024 рік. Він задекларував кошти на рахунках, готівку, землю на Львівщині та позики.
Російські війська здійснили 18-ту комбіновану атаку на інфраструктуру Нафтогазу з початку війни. Пошкоджено газовидобувні потужності, фахівці працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.
Норвегія виділяє додаткові $95 млн на імпорт газу в Україну через Європейський банк реконструкцій та розвитку. Кошти підуть на закупівлю газу із західних джерел для потреб населення та підприємств.
Руслан Кравченко повідомив про заходи ДПС щодо детінізації ринків. З початку року проведено перевірки та накладено штрафи на мільйони гривень у сферах електроніки, тютюну та харчування.
НАБУ заявляє про загрозу втрати 1,6 млрд грн через бездіяльність "Нафтогазу", що унеможливлює повернення коштів з-за кордону. За ці кошти можна було б придбати 100 тисяч fpv-дронів.
Нафтогаз України підписав контракт з ORLEN на постачання 100 млн куб. м скрапленого газу з американського LNG. Це вже другий контракт у межах меморандуму між компаніями.
На форумі KICRF обговорили, як Україна зміцнює цифровий захист в умовах агресивних хакерських атак з боку Росії. IT-компанія FAVBET Tech підтримала захід.
Руслан Кравченко наголосив на необхідності детінізації ринку пального. За перші два місяці 2025 року анульовано 59 ліцензій та накладено 11 млн грн санкцій.
росія здійснила третю з початку року атаку крилатими ракетами з акваторії Чорного моря, випустивши майже два десятки ракет. Загалом ворог атакував 67 ракетами та 194 дронами, з яких було збито 34 ракети та 100 дронів.
Російські війська здійснили чергову атаку на об'єкти Групи Нафтогаз, пошкодивши виробничі потужності для видобутку газу. Керівництво компанії повідомляє про відсутність постраждалих та роботу над ліквідацією наслідків обстрілу.
САП передала до суду справу нардепа Дубневича щодо заволодіння газом на 2,1 млрд грн через схему з ТЕЦ. Депутата звинувачують в організації розкрадання та відмиванні коштів через офшори.
Україна та США можуть підписати угоду щодо корисних копалин та реконструкції 28 лютого у Вашингтоні. Документ передбачає створення фонду, куди Україна вноситиме 50% доходів від майбутньої монетизації держресурсів.
Київ готовий підписати угоду зі США про спільну розробку мінеральних ресурсів після перегляду умов. США відмовилися від вимоги права на $500 млрд потенційного доходу, тепер 50% прибутку інвестуватимуть в українські проєкти.
"Нафтогаз" отримає фінансування від Норвегії на закупівлю газу через ЄБРР. Кошти є частиною більшого пакету допомоги для підтримки енергетичної безпеки України.
Голова Нафтогазу Роман Чумак зустрівся з керівництвом місії МВФ для обговорення енергетичної стійкості України. Попри 15 ракетно-дронових атак на об'єкти компанії, Нафтогаз продовжує забезпечувати споживачів газом.
Через російські ракетні удари видобуток газу в Україні впав. Для компенсації втрат планується імпортувати 800 млн кубометрів газу з Європи у лютому-березні.
Народний депутат Ярослав Дубневич не перебуває у розшуку Інтерполу, попри оголошення його в міжнародний розшук українською владою. Європол також заперечив наявність даних щодо розшуку нардепа.
Міненерго отримало доручення координувати захист газотранспортної системи разом із військовими. Уряд працює над стратегією газопостачання та нарощуванням власного видобутку газу.
Керівництво Групи Нафтогаз проінспектувало пошкоджені об'єкти Укргазвидобування на Харківщині та Полтавщині. Незважаючи на руйнування від обстрілів, підприємства продовжують роботу та відновлюють обладнання.
Експерт заявив, що Україні необхідно закупити не менше 3 млрд кубометрів газу замість запланованого 1 млрд. Закачування газу має розпочатися вже у травні для успішного проходження опалювального сезону.
При похолоданні до -7. ..-9°C або нових атаках на енергосистему в Україні можуть запровадити обмеження електропостачання. Атомна енергетика забезпечує 55% генерації, але ситуація з газом залишається складною.
Ремонтні бригади завершили відновлення газопостачання на Полтавщині після ворожого обстрілу 11 лютого.
Росія здійснила комбінований удар по об'єктах газодобувної промисловості на Полтавщині, використавши 19 ракет та 124 дрони. ЗСУ збили 57 "Шахедів", 64 дрони-імітатори втрачені.
Внаслідок російської атаки пошкоджено виробничі об'єкти Групи Нафтогаз у Полтавській області. Компанія вживає заходів для стабілізації газопостачання в регіоні, постраждалих немає.
Фактична ціна реалізації природного газу в Україні зросла на 6,8% і становить 16334,44 грн за тис. м³. Ціна визначена на основі біржових торгів та міжнародних котирувань Argus та ICIS.
Президент України зустрівся з очільницею ЄБРР для обговорення підтримки держкомпаній та допомоги переселенцям. Банк продовжить фінансування енергетики та приватного сектору, виділивши 2,4 млрд євро минулого року.
Апеляційний суд Стокгольма відхилив позов кіпрських компаній щодо скасування арбітражного рішення у справі "Укрнафти". Акціонери мають відшкодувати Україні понад 22 млн доларів судових витрат з відсотками.