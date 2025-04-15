У яких випадках в Україні можуть запровадити відключення світла: експерт відповів

При похолоданні до -7. ..-9°C або нових атаках на енергосистему в Україні можуть запровадити обмеження електропостачання. Атомна енергетика забезпечує 55% генерації, але ситуація з газом залишається складною.