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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18885 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 132137 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126058 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 124709 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127565 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 191597 перегляди

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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Понад 60 з 95 об'єктів Укренерго пошкоджені через російські обстріли - Брехт

В Україні пошкоджено 62 об'єкти Укренерго з 95 через російські обстріли. Втрачено понад 150 трансформаторів з 240, але вже відновлено більше 100 одиниць.

Економіка • 9 квітня, 14:21 • 10407 перегляди

Попри масовані удари рф по газовій інфраструктурі, система працює стабільно - міністр

росія значно активізувала удари по газовій інфраструктурі України, зокрема по об’єктах видобутку. Незважаючи на це, система продовжує працювати стабільно, запевнив міністр енергетики.

Війна • 9 квітня, 12:03 • 7099 перегляди

Чернишов задекларував чотири квартири дружини, прикраси Cartier та свої доходи

Олексій Чернишов задекларував понад 25 млн грн зарплати в Нафтогазі, чотири квартири дружини та колекцію її коштовностей, включаючи вироби Cartier та Tiffany.

Політика • 31 березня, 19:03 • 22817 перегляди

Нардеп-втікач Дубневич задекларував статки за 2024 рік: готівка, землі, позики

Ярослав Дубневич, підозрюваний у розкраданні газу на 2,1 млрд грн, подав декларацію за 2024 рік. Він задекларував кошти на рахунках, готівку, землю на Львівщині та позики.

Політика • 30 березня, 15:10 • 52302 перегляди

Нафтогаз повідомив про ворожий обстріл його об'єктів: пошкоджено газовидобувні потужності

Російські війська здійснили 18-ту комбіновану атаку на інфраструктуру Нафтогазу з початку війни. Пошкоджено газовидобувні потужності, фахівці працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

Війна • 28 березня, 09:58 • 99294 перегляди

Норвегія виділяє 95 млн доларів для фінансування імпорту газу в Україну

Норвегія виділяє додаткові $95 млн на імпорт газу в Україну через Європейський банк реконструкцій та розвитку. Кошти підуть на закупівлю газу із західних джерел для потреб населення та підприємств.

Економіка • 26 березня, 18:18 • 37383 перегляди

Голова ДПС Кравченко поділився результатами боротьби з тіньовими ринками

Руслан Кравченко повідомив про заходи ДПС щодо детінізації ринків. З початку року проведено перевірки та накладено штрафи на мільйони гривень у сферах електроніки, тютюну та харчування.

Суспільство • 24 березня, 17:35 • 12300 перегляди

Замість 100 тисяч fpv-дронів: "бездіяльність Нафтогазу" може призвести до втрат мільярдів гривень - НАБУ

НАБУ заявляє про загрозу втрати 1,6 млрд грн через бездіяльність "Нафтогазу", що унеможливлює повернення коштів з-за кордону. За ці кошти можна було б придбати 100 тисяч fpv-дронів.

Економіка • 21 березня, 19:01 • 54913 перегляди

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Нафтогаз України підписав контракт з ORLEN на постачання 100 млн куб. м скрапленого газу з американського LNG. Це вже другий контракт у межах меморандуму між компаніями.

Війна • 18 березня, 09:52 • 114187 перегляди

Технології проти кібератак: головні виклики та стратегії захисту на Київському Міжнародному Форумі з Кібербезпеки

На форумі KICRF обговорили, як Україна зміцнює цифровий захист в умовах агресивних хакерських атак з боку Росії. IT-компанія FAVBET Tech підтримала захід.

Технології • 13 березня, 16:32 • 12756 перегляди

Податкові органи вживають заходи для детінізації ринку пального - Кравченко

Руслан Кравченко наголосив на необхідності детінізації ринку пального. За перші два місяці 2025 року анульовано 59 ліцензій та накладено 11 млн грн санкцій.

Економіка • 13 березня, 09:49 • 14484 перегляди

рф втрете з початку року застосувала проти України носії крилатих ракет - ВМС

росія здійснила третю з початку року атаку крилатими ракетами з акваторії Чорного моря, випустивши майже два десятки ракет. Загалом ворог атакував 67 ракетами та 194 дронами, з яких було збито 34 ракети та 100 дронів.

Війна • 7 березня, 09:03 • 12886 перегляди

Нафтогаз зазнав 17-ї атаки рф: пошкоджено виробничі потужності для видобутку газу

Російські війська здійснили чергову атаку на об'єкти Групи Нафтогаз, пошкодивши виробничі потужності для видобутку газу. Керівництво компанії повідомляє про відсутність постраждалих та роботу над ліквідацією наслідків обстрілу.

Війна • 7 березня, 06:45 • 20965 перегляди

Справу нардепа Дубневича передали до суду

САП передала до суду справу нардепа Дубневича щодо заволодіння газом на 2,1 млрд грн через схему з ТЕЦ. Депутата звинувачують в організації розкрадання та відмиванні коштів через офшори.

Політика • 6 березня, 16:48 • 17348 перегляди

Угода про копалини з США: на якому етапі переговори та що отримає Україна

Україна та США можуть підписати угоду щодо корисних копалин та реконструкції 28 лютого у Вашингтоні. Документ передбачає створення фонду, куди Україна вноситиме 50% доходів від майбутньої монетизації держресурсів.

Економіка • 26 лютого, 10:54 • 199185 перегляди

Вашингтон відмовився від найжорсткіших вимог: Україна погоджується на угоду зі США - Financial Times

Київ готовий підписати угоду зі США про спільну розробку мінеральних ресурсів після перегляду умов. США відмовилися від вимоги права на $500 млрд потенційного доходу, тепер 50% прибутку інвестуватимуть в українські проєкти.

Економіка • 25 лютого, 18:54 • 111609 перегляди

Норвегія виділить "Нафтогазу" 380 млн євро на закупівлю газу

"Нафтогаз" отримає фінансування від Норвегії на закупівлю газу через ЄБРР. Кошти є частиною більшого пакету допомоги для підтримки енергетичної безпеки України.

Економіка • 25 лютого, 18:29 • 28329 перегляди

Нафтогаз про ситуацію в енергетиці: непроста, але не критична

Голова Нафтогазу Роман Чумак зустрівся з керівництвом місії МВФ для обговорення енергетичної стійкості України. Попри 15 ракетно-дронових атак на об'єкти компанії, Нафтогаз продовжує забезпечувати споживачів газом.

Економіка • 21 лютого, 14:36 • 20133 перегляди

Україна суттєво збільшує імпорт газу з Європи через російські атаки на інфраструктуру - Reuters

Через російські ракетні удари видобуток газу в Україні впав. Для компенсації втрат планується імпортувати 800 млн кубометрів газу з Європи у лютому-березні.

Війна • 21 лютого, 12:32 • 41504 перегляди

Інтерпол не шукає нардепа Дубневича: документ

Народний депутат Ярослав Дубневич не перебуває у розшуку Інтерполу, попри оголошення його в міжнародний розшук українською владою. Європол також заперечив наявність даних щодо розшуку нардепа.

Політика • 20 лютого, 18:50 • 33480 перегляди

Україна розпочинає підготовку наступного опалювального сезону

Міненерго отримало доручення координувати захист газотранспортної системи разом із військовими. Уряд працює над стратегією газопостачання та нарощуванням власного видобутку газу.

Війна • 18 лютого, 16:29 • 37268 перегляди

Нафтогаз запевнив, що робить все для "спокійного" опалювального сезону попри атаки рф: необхідні обсяги газу імпортує

Керівництво Групи Нафтогаз проінспектувало пошкоджені об'єкти Укргазвидобування на Харківщині та Полтавщині. Незважаючи на руйнування від обстрілів, підприємства продовжують роботу та відновлюють обладнання.

Війна • 15 лютого, 08:15 • 58964 перегляди

Україні до наступного опалювального сезону потрібно буде закупити щонайменше 3 млрд кубів газу - Харченко

Експерт заявив, що Україні необхідно закупити не менше 3 млрд кубометрів газу замість запланованого 1 млрд. Закачування газу має розпочатися вже у травні для успішного проходження опалювального сезону.

Економіка • 14 лютого, 14:46 • 26135 перегляди

У яких випадках в Україні можуть запровадити відключення світла: експерт відповів

При похолоданні до -7. ..-9°C або нових атаках на енергосистему в Україні можуть запровадити обмеження електропостачання. Атомна енергетика забезпечує 55% генерації, але ситуація з газом залишається складною.

Суспільство • 14 лютого, 12:31 • 29243 перегляди

Газопостачання на Полтавщині відновили після масштабної атаки рф

Ремонтні бригади завершили відновлення газопостачання на Полтавщині після ворожого обстрілу 11 лютого.

Суспільство • 12 лютого, 07:59 • 28776 перегляди

рф здійснила комбінований удар по газодобувних об'єктах на Полтавщині, випустила до 19 ракет та 124 дрони: скільки збито

Росія здійснила комбінований удар по об'єктах газодобувної промисловості на Полтавщині, використавши 19 ракет та 124 дрони. ЗСУ збили 57 "Шахедів", 64 дрони-імітатори втрачені.

Війна • 11 лютого, 08:34 • 23305 перегляди

Нафтогаз: через атаку рф є пошкодження виробничих потужностей на Полтавщині

Внаслідок російської атаки пошкоджено виробничі об'єкти Групи Нафтогаз у Полтавській області. Компанія вживає заходів для стабілізації газопостачання в регіоні, постраждалих немає.

Війна • 11 лютого, 07:29 • 31241 перегляди

Фактична ціна на газ в Україні зросла на 6,8%

Фактична ціна реалізації природного газу в Україні зросла на 6,8% і становить 16334,44 грн за тис. м³. Ціна визначена на основі біржових торгів та міжнародних котирувань Argus та ICIS.

Економіка • 7 лютого, 07:36 • 29519 перегляди

Збільшення фінансування та підтримка внутрішніх переселенців: Зеленський зустрівся із президенткою ЄБРР

Президент України зустрівся з очільницею ЄБРР для обговорення підтримки держкомпаній та допомоги переселенцям. Банк продовжить фінансування енергетики та приватного сектору, виділивши 2,4 млрд євро минулого року.

Економіка • 6 лютого, 19:29 • 34303 перегляди

Україна виграла суд у Швеції проти акціонерів "Укрнафти": компанії мають відшкодувати $22 млн

Апеляційний суд Стокгольма відхилив позов кіпрських компаній щодо скасування арбітражного рішення у справі "Укрнафти". Акціонери мають відшкодувати Україні понад 22 млн доларів судових витрат з відсотками.

Економіка • 3 лютого, 10:28 • 30058 перегляди