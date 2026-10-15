росія продовжує бити по газовидобувній інфраструктурі - Нафтогаз

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росія у ніч на 15 жовтня атакувала газовидобувну інфраструктуру Нафтогазу у Полтавській області. Роботу призупинено. Про це повідомили у Групі Нафтогаз, пише УНН.

Вночі росія атакувала газовидобувну інфраструктуру Групи Нафтогаз на Полтавщині. Внаслідок удару ворожого БПЛА пошкоджено технологічне обладнання, на об’єкті виникла пожежа. Роботу призупинено - повідомили в компанії.

"Співробітники в момент атаки перебували в укритті, ніхто з персоналу не постраждав. На місці триває оцінка наслідків та масштабів руйнувань", — зазначив в.о. голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.

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