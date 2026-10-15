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Х-59

Ніч під російськими ударами: які регіони України атакував ворог та що відомо про наслідки

Київ • УНН

 • 42393 перегляди

У ніч проти 15 жовтня росіяни атакували Україну ракетами й дронами. Загинули щонайменше 5 людей, ще 7 поранені.

Ніч під російськими ударами: які регіони України атакував ворог та що відомо про наслідки

російські війська в ніч проти 15 жовтня атакували кілька регіонів України ракетами та безпілотниками. Відомо про щонайменше 5 загиблих і 7 поранених, пошкоджені житлові будинки та промислові підприємства. Про наслідки обстрілів повідомили керівники обласних військових адміністрацій, пише УНН.

Деталі

На Дніпропетровщині росіяни вдосвіта завдали ударів по Дніпровському та Павлоградському районах. За словами очільника ОВА Олександра Ганжі, у Новоолександрівській громаді зруйнований приватний будинок, загинули 2 людини. У Павлограді спалахнули пожежі в кількох приватних будинках. Рятувальники працюють на місцях ударів, інформацію про можливих постраждалих уточнюють.

У Кропивницькому, який російські війська почали атакувати ще ввечері 14 жовтня, загинули 3 людини. Таким чином, загальна кількість загиблих унаслідок повідомлених атак на Дніпропетровщину та Кіровоградщину становить щонайменше 5 осіб.

Удари по Запоріжжю, Полтавщині та Одесі

На Запоріжжі внаслідок російських обстрілів обласного центру та Запорізького району поранення дістали 7 людей. За інформацією керівника ОВА Івана Федорова, протягом минулої доби окупанти завдали 964 удари по 61 населеному пункту області.

Зокрема, російські війська завдали 2 ракетних ударів по Запоріжжю та здійснили 25 авіаударів по населених пунктах області, серед яких Вільнянськ, Кушугум, Балабине, Веселянка, Зарічне, Преображенка та інші.

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На Полтавщині російські безпілотники влучили у 2 промислові підприємства в Полтавському та Миргородському районах. За попередніми даними обласної влади, постраждалих немає.

В Одесі вночі також оголошували повітряну тривогу, однак нових наслідків для міста не зафіксували. Водночас, за словами очільника ОВА Сергія Лисака, внаслідок ударів пізно ввечері були пошкоджені квартири на 17 та 15 поверхах двох багатоповерхівок в одному районі міста. Пожежі не виникли, люди не постраждали.

На місцях російських ударів тривають роботи з ліквідації наслідків. Інформацію про масштаби руйнувань та кількість постраждалих уточнюють.

росіяни атакують Кропивницький – кількість загиблих зросла до 3, є поранені15.10.26, 01:26 • 4058 переглядiв

Степан Гафтко

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