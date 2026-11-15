У Києві до кінця лютого відкриють дві резервні переправи через Дніпро – скільки це коштуватиме
Київ • УНН
У столиці будують дві резервні переправи через Дніпро з восьми запланованих. Перші коштуватимуть майже 4 млрд гривень.
У Києві до кінця лютого 2027 року планують відкрити дві резервні переправи через Дніпро. Загалом у столиці мають збудувати 8 альтернативних мостових переходів, які зможуть частково розвантажити наявні мости. Про це заявив міністр відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник в інтерв'ю українським ЗМІ, пише УНН.
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За словами посадовця, будівництво перших двох переправ уже розпочали компанії "Автомагістраль-Південь" та "Автострада".
Зараз уже будуються два мостові переходи з восьми запланованих... До кінця лютого вони мають бути запущені
Нові переправи розташують поруч із чинними мостами та на одному рівні з ними. Кожна матиме по одній смузі руху в обох напрямках.
Для будівництва використовують готові секції, частину яких Україна отримала від американських донорів та Японського агентства міжнародного співробітництва JICA. Також тривають переговори щодо постачання ще 400 метрів конструкцій із Франції.
За словами міністра, усі 8 переправ зможуть забезпечити 30–40% транспортного потоку, який зараз проходить через столичні мости.
Щодня в Києві здійснюють близько 600 тисяч переїздів із лівого берега Дніпра на правий. Найбільше навантаження припадає на Північний і Південний мости.
Вартість будівництва перших двох переправ становить майже 4 млрд гривень. Загальний бюджет проєкту з 8 переходів оцінюють у 12,5 млрд гривень.
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