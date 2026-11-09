$45.320.1250.650.40
ukenru
21:58 • 1496 перегляди
В Україні планують встановити 1200 мобільних укриттів, Корецький розповів, які міста отримають їх першими
21:44 • 2280 перегляди
Українські військові посилюють позиції України на переговорах, Зеленський пояснив як саме
20:53 • 5136 перегляди
Українці заклали знизити граничний вік служби до 55 років - що відповів Корецький
20:40 • 5012 перегляди
Повернення декларування для співробітників СБУ - Зеленський подав законопроєкт у Раду
20:34 • 4392 перегляди
Українські військові знищили на Покровському напрямку 59 окупантів, є поранені - Генштаб
20:06 • 6046 перегляди
Додаткові бригади енергетиків вже сформували: де в Україні особливо складна ситуація з електроенергією
17:58 • 14370 перегляди
Буданов заявив, що в Абу-Дабі приділять увагу гуманітарному треку - на який результат очікує глава ОП
17:35 • 15059 перегляди
10 листопада в Україні будуть діяти відключення - скільки черг вимикатимуть
17:15 • 13543 перегляди
"Летить велика мильна бульбашка" - українські полярники зафіксували дивовижне явище Photo
9 листопада, 16:19 • 20572 перегляди
Мінус $6,6 млрд і нова хвиля подорожчання: як російські атаки вдарили по економіці України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
Дені Вільньов зізнався, що насолоджується вибором нового Джеймса Бонда9 листопада, 12:44 • 20894 перегляди
В Абу-Дабі будуть тристоронні переговори, з європейцями заплановано координацію - Умєров9 листопада, 12:57 • 11716 перегляди
Місія МВФ розпочала перегляд програми фінансування: чи отримає Україна $1,67 млрд9 листопада, 14:15 • 18954 перегляди
Британського коміка Расселла Бренда засудили до 10,5 року ув’язнення за зґвалтування та сексуальне насильство16:26 • 11471 перегляди
"Він обов’язково залишиться у структурі “Динамо” - Суркіс про майбутнє Ярмоленка PhotoVideo16:50 • 10609 перегляди
Публікації
Мінус $6,6 млрд і нова хвиля подорожчання: як російські атаки вдарили по економіці України9 листопада, 16:19 • 20573 перегляди
Регламентний комітет повернув три постанови про скасування бюджетних висновків: чи вплине це на Держбюджет-20279 листопада, 15:25 • 22049 перегляди
Бізнес закликав правоохоронців припинити тиск на підприємства: чи допоможуть нові підходи вирішити проблему авіалізингу
Ексклюзив
9 листопада, 14:33 • 19835 перегляди
Місія МВФ розпочала перегляд програми фінансування: чи отримає Україна $1,67 млрд9 листопада, 14:15 • 19050 перегляди
Осіннє підживлення саду: які добрива потрібно внести у ґрунт, щоб отримати щедрий урожай наступного року8 листопада, 11:27 • 56791 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Астаф'єва Дарія Вікторівна
Дональд Трамп
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Польща
Дніпро (місто)
Реклама
УНН Lite
Сусіди розповіли, яким був стрілець із Кракова, що вбив 9 людей, та розкрили несподівані деталі його життя22:04 • 382 перегляди
Зеленський відзначив Дарію Астаф'єву державною нагородою, за що співачка отримала орден21:09 • 960 перегляди
Двоє дебютантів, повернення Мессі, рекорд Ямаля - FIFPRO оприлюднила символічну збірну рокуPhoto20:21 • 1568 перегляди
Кендалл Дженнер і Джейкоб Елорді влаштували романтичне побачення в Нью-ЙоркуPhoto19:53 • 2132 перегляди
Захисник “Барселони” Пау Кубарсі отримав нагороду Golden Boy 2026Video19:02 • 2770 перегляди
Актуальне
Золото
Фільм
Техніка
Опалення
Соціальна мережа

В Україні планують встановити 1200 мобільних укриттів, Корецький розповів, які міста отримають їх першими

Київ • УНН

 • 1514 перегляди

Україна просить ЄС профінансувати 1200 мобільних укриттів, генератори, автобуси та пальне. Першими укриття отримають Київ і прифронтові міста.

В Україні планують встановити 1200 мобільних укриттів, Корецький розповів, які міста отримають їх першими

Україна розраховує на допомогу Європейського Союзу у встановленні 1200 мобільних укриттів, постачанні генераторів та автобусів для міст, які потерпають від російських атак на критичну інфраструктуру. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький за підсумками розмови з єврокомісаркою з питань гуманітарної допомоги та управління кризами Аджею Лябіб, пише УНН.

Деталі

За словами очільника уряду, на першому етапі планують встановити 200 мобільних укриттів у Києві, а ще 1000 – у великих прифронтових містах. Для реалізації проєкту Україна просить європейських партнерів допомогти з фінансуванням.

Крім того, уряд звернувся по додаткові генератори, автономні джерела живлення для квартир та обладнання для багатоповерхівок. Це має допомогти мешканцям переживати тривалі відключення електроенергії.

Україна просить додаткові автобуси та пальне

Під час переговорів також обговорили постачання автобусів, які зможуть забезпечувати перевезення пасажирів навіть під час блекаутів. Для роботи транспорту та резервних джерел живлення сформували додаткову потребу в дизельному пальному.

В позашкільний час укриття у школах будуть доступні для всіх - роз'яснення ДСНС24.10.26, 00:52 • 5397 переглядiв

Окрему увагу приділили зміцненню наявних і будівництву нових мостових переправ, роботі залізниці та логістиці.

Домовилися спільно опрацювати кожен напрям, визначити конкретні параметри та підготувати проєкти можливих рішень. Запланували на завтра повторний дзвінок

– повідомив Корецький.

Прем'єр наголосив, що мета переговорів – забезпечити практичну допомогу Києву та іншим великим містам, де росія щоденними атаками намагається зруйнувати критичну інфраструктуру.

У Києві запускають додаткові рейси міської електрички через ремонт метро та мостів: розклад27.10.26, 13:26 • 6891 перегляд

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в УкраїніКиїв
російська пропаганда
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Європейський Союз
Україна
Київ