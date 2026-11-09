В Україні планують встановити 1200 мобільних укриттів, Корецький розповів, які міста отримають їх першими

Україна розраховує на допомогу Європейського Союзу у встановленні 1200 мобільних укриттів, постачанні генераторів та автобусів для міст, які потерпають від російських атак на критичну інфраструктуру. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький за підсумками розмови з єврокомісаркою з питань гуманітарної допомоги та управління кризами Аджею Лябіб, пише УНН.

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За словами очільника уряду, на першому етапі планують встановити 200 мобільних укриттів у Києві, а ще 1000 – у великих прифронтових містах. Для реалізації проєкту Україна просить європейських партнерів допомогти з фінансуванням.

Крім того, уряд звернувся по додаткові генератори, автономні джерела живлення для квартир та обладнання для багатоповерхівок. Це має допомогти мешканцям переживати тривалі відключення електроенергії.

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Під час переговорів також обговорили постачання автобусів, які зможуть забезпечувати перевезення пасажирів навіть під час блекаутів. Для роботи транспорту та резервних джерел живлення сформували додаткову потребу в дизельному пальному.

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Окрему увагу приділили зміцненню наявних і будівництву нових мостових переправ, роботі залізниці та логістиці.

Домовилися спільно опрацювати кожен напрям, визначити конкретні параметри та підготувати проєкти можливих рішень. Запланували на завтра повторний дзвінок – повідомив Корецький.

Прем'єр наголосив, що мета переговорів – забезпечити практичну допомогу Києву та іншим великим містам, де росія щоденними атаками намагається зруйнувати критичну інфраструктуру.

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