У найбільших банках США, зокрема Bank of America, Wells Fargo та U.S. Bank, сталися масштабні збої, пише УНН.

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За даними сайту downdetector, проблеми спостерігаються у Bank of America, Chase, US Bank, Wells Fargo та Zelle. Користувачі скаржаться на труднощі з доступом до онлайн-рахунків.

Ми побачили ваш допис і хотіли б зв’язатися з вами. Приносимо свої вибачення: схоже, наразі ми працюємо над усуненням проблеми з онлайн-банкінгом. Будь ласка, спробуйте ще раз пізніше. Вибачаємося за незручності та дякуємо за терпіння - написали у Chase.

Нагадаємо

У США третій день поспіль тривають масові скасування та затримки авіарейсів після масштабного збою в системі управління повітряним рухом. Лише 15 листопада авіакомпанії скасували понад 2300 рейсів, а ще близько 7700 затримали.