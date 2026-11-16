В крупнейших банках США, в частности Bank of America, Wells Fargo и U.S. Bank, произошли масштабные сбои, пишет УНН.

Детали

По данным сайта downdetector, проблемы наблюдаются у Bank of America, Chase, US Bank, Wells Fargo и Zelle. Пользователи жалуются на трудности с доступом к онлайн-счетам.

Мы увидели вашу публикацию и хотели бы связаться с вами. Приносим свои извинения: похоже, в настоящее время мы работаем над устранением проблемы с онлайн-банкингом. Пожалуйста, попробуйте еще раз позже. Приносим извинения за неудобства и благодарим за терпение — написали в Chase.

Напомним

В США третий день подряд продолжаются массовые отмены и задержки авиарейсов после масштабного сбоя в системе управления воздушным движением. Только 15 ноября авиакомпании отменили более 2300 рейсов, а еще около 7700 задержали.