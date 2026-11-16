Масштабный сбой парализовал онлайн-банкинг крупнейших банков США
Киев • УНН
Пользователи Bank of America, Chase, Wells Fargo, U.S. Bank и Zelle не могут войти в онлайн-счета. Банки работают над восстановлением сервисов.
В крупнейших банках США, в частности Bank of America, Wells Fargo и U.S. Bank, произошли масштабные сбои, пишет УНН.
Детали
По данным сайта downdetector, проблемы наблюдаются у Bank of America, Chase, US Bank, Wells Fargo и Zelle. Пользователи жалуются на трудности с доступом к онлайн-счетам.
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Напомним
В США третий день подряд продолжаются массовые отмены и задержки авиарейсов после масштабного сбоя в системе управления воздушным движением. Только 15 ноября авиакомпании отменили более 2300 рейсов, а еще около 7700 задержали.