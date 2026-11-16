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У США третій день поспіль масово скасовують авіарейси – за добу постраждали понад 10 тисяч рейсів

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Через збій у системі управління повітряним рухом скасували понад 2300 рейсів і затримали 7700. Повне відновлення очікують 16 листопада.

У США третій день поспіль масово скасовують авіарейси – за добу постраждали понад 10 тисяч рейсів

У США третій день поспіль тривають масові скасування та затримки авіарейсів після масштабного збою в системі управління повітряним рухом. Лише 15 листопада авіакомпанії скасували понад 2300 рейсів, а ще близько 7700 затримали. Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані FlightAware, пише УНН.

Деталі

Напередодні ситуація була ще складнішою – авіаперевізники скасували понад 6400 рейсів і затримали більш як 8000. Найбільших втрат зазнали JetBlue, яка скасувала 28% своїх рейсів, та American Airlines – 17%.

Проблеми почалися 13 листопада, коли Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) майже на 5 годин зупинило всі вильоти в країні. Це стало найтривалішою загальнонаціональною зупинкою авіасполучення після терактів 11 вересня 2001 року.

Що спричинило масштабний авіаційний збій

Міністр транспорту США Шон Даффі повідомив, що збій виник після заміни маршрутизатора в Арканзасі. Це спричинило перевантаження диспетчерських центрів по всій країні.

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FAA відключило проблемне обладнання та близько 60 аналогічних пристроїв. Остаточну причину несправності поки не встановили, однак ознак кібератаки немає.

Після інциденту Даффі запросив $50 млрд на модернізацію авіаційної інфраструктури. Президент Дональд Трамп підтримав ініціативу.

За прогнозом міністра, повністю відновити авіасполучення планують 16 листопада.

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Степан Гафтко

Світ
Арканзас
Федеральне авіаційне управління США
Reuters
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки