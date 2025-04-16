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По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
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По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

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20 людей у США загинули через негоду, що прокотилася Штатами впродовж тижня

Внаслідок повеней і торнадо у низці штатів США загинуло 20 людей. Найбільше жертв у Теннессі, Міссурі та Кентуккі, негода рухається на схід, викликаючи дощі та грози.

Новини Світу • 7 квітня, 15:46 • 11686 перегляди

Смертельна негода в США: щонайменше 12 загиблих через торнадо та повені

Смертельна негода в південних і центральних штатах США спричинила повені й торнадо, забравши життя щонайменше 12 людей, включно з дитиною. Очікуються нові повені від Луїзіани до Пенсільванії.

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У рф жінку ледь не засмоктало у відкритий люк під час сильного дощу

Потужна злива у російському Краснодарі затопила вулиці, вода сягала колін. Місцеву мешканку ледь не затягнуло у відкритий люк.

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Стихійне лихо у США: торнадо у Теннессі занесло чоловіка у двір до сусіда

У Теннессі чоловіка викинуло з дому до двору сусіда через торнадо. Влада штату підтвердила загибель трьох людей та оголосила надзвичайний стан.

Новини Світу • 3 квітня, 14:04 • 11052 перегляди

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

У США торнадо призвів до загибелі людей та масштабних руйнувань. Без світла залишились понад 200 тисяч американців у чотирьох штатах, повалені вежі та зруйновані будівлі.

Новини Світу • 3 квітня, 07:38 • 215093 перегляди

Торнадо та сильні дощі руйнують південні та центральні штати США: очікуються катастрофічні повені

Через центральні та південні штати США пройшли торнадо і зливи. Зруйновано лінії електропередач, пошкоджено будівлі та дерева у Міссурі, Арканзасі, Теннессі та інших штатах.

Новини Світу • 3 квітня, 03:47 • 5629 перегляди