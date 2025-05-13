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Американська мрія зі знижкою: п'ять штатів, де ціни на житло "не кусаються"

Київ • УНН

 • 1198 перегляди

Ринок житла в США змінюється: попит не встигає за пропозицією. Найдоступніше житло можна знайти в Арканзасі, Міссісіпі, Західній Вірджинії, Алабамі та Кентуккі.

Американська мрія зі знижкою: п'ять штатів, де ціни на житло "не кусаються"

У США збільшується кількість будинків на ринку нерухомості, проте попит не завжди відповідає зростанню пропозиції. Тож ціни на житло у різних штатах коливаються: у деяких – падають, в інших - залишаються високими. Проте є п'ять штатів, де все ж можна знайти доступне житло пише УНН із посиланням на Entrepreneur.

Деталі

12 травня видання Wall Street Journal повідомило, що зазвичай стабільний весняний ринок житла цього року був "провальний", оскільки економічна та фондова невизначеність у поєднанні зі ставками по іпотеці, які наразі становлять близько 6,72%, відлякували покупців.

Видання зазначає, що зі збільшенням кількості будинків на ринку, попит не відповідає зростанню пропозиції, а ціни на житло коливаються - у деяких районах спостерігається падіння, тоді як в інших ціни залишаються високими.

Згідно із даними від US News & World Report за 2025 рік штати ранжували за різними факторами: злочинність, економіка, освіта, фінансова стабільність, охорона здоров'я, інфраструктура, природне середовище та можливості. Враховуючи ці фактори, дані Бюро економічного аналізу та вартість житла видання склало рейтинг штатів з найдоступнішим житлом.

Міссісіпі

  • Рейтинг доступності: 2;
    • Загальний рейтинг найкращих штатів: 48.

      За даними Zillow, середня вартість будинку в Міссісіпі становить 189 710 доларів.

      Західна Вірджинія

      • Рейтинг доступності: 3;
        • Загальний рейтинг найкращих штатів: 46.

          За даними Zillow, середня вартість будинку в Західній Вірджинії становить 167 250 доларів.

          Арканзас

          • Рейтинг доступності: 1;
            • Загальний рейтинг найкращих штатів: 44.

              За даними Zillow, середня вартість будинку в Арканзасі становить 217 895 доларів.

              Алабама

              • Рейтинг доступності: 8;
                • Загальний рейтинг найкращих штатів: 45.

                  За даними Redfin, середня ціна житла в Алабамі становить 281 400 доларів.

                  Кентуккі

                  • Рейтинг доступності: 10;
                    • Загальний рейтинг найкращих штатів: 39.

                      За даними Redfin, середня ціна житла в Кентуккі становить 263 400 доларів.

                      Водночас як зауважує видання, більшість штатів з найвищим рівнем доступності житла опинилися в нижній частині рейтингу за такими категоріями, як рівень бідності, продовольча небезпека та середній дохід домогосподарства.

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                      Альона Уткіна

                      Альона Уткіна

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