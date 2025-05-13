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Американская мечта со скидкой: пять штатов, где цены на жилье "не кусаются"

Киев • УНН

 • 932 просмотра

Рынок жилья в США меняется: спрос не успевает за предложением. Самое доступное жилье можно найти в Арканзасе, Миссисипи, Западной Вирджинии, Алабаме и Кентукки.

Американская мечта со скидкой: пять штатов, где цены на жилье "не кусаются"

В США увеличивается количество домов на рынке недвижимости, однако спрос не всегда соответствует росту предложения. Поэтому цены на жилье в разных штатах колеблются: в некоторых – падают, в других - остаются высокими. Однако есть пять штатов, где все же можно найти доступное жилье пишет УНН со ссылкой на Entrepreneur.

Детали

12 мая издание Wall Street Journal сообщило, что обычно стабильный весенний рынок жилья в этом году был "провальным", поскольку экономическая и фондовая неопределенность в сочетании со ставками по ипотеке, которые сейчас составляют около 6,72%, отпугивали покупателей.

Издание отмечает, что с увеличением количества домов на рынке, спрос не соответствует росту предложения, а цены на жилье колеблются - в некоторых районах наблюдается падение, тогда как в других цены остаются высокими.

Согласно данным от US News & World Report за 2025 год штаты ранжировали по разным факторам: преступность, экономика, образование, финансовая стабильность, здравоохранение, инфраструктура, природная среда и возможности. Учитывая эти факторы, данные Бюро экономического анализа и стоимость жилья издание составило рейтинг штатов с самым доступным жильем.

Миссисипи

  • Рейтинг доступности: 2;
    • Общий рейтинг лучших штатов: 48.

      По данным Zillow, средняя стоимость дома в Миссисипи составляет 189 710 долларов.

      Западная Вирджиния

      • Рейтинг доступности: 3;
        • Общий рейтинг лучших штатов: 46.

          По данным Zillow, средняя стоимость дома в Западной Вирджинии составляет 167 250 долларов.

          Арканзас

          • Рейтинг доступности: 1;
            • Общий рейтинг лучших штатов: 44.

              По данным Zillow, средняя стоимость дома в Арканзасе составляет 217 895 долларов.

              Алабама

              • Рейтинг доступности: 8;
                • Общий рейтинг лучших штатов: 45.

                  По данным Redfin, средняя цена жилья в Алабаме составляет 281 400 долларов.

                  Кентукки

                  • Рейтинг доступности: 10;
                    • Общий рейтинг лучших штатов: 39.

                      По данным Redfin, средняя цена жилья в Кентукки составляет 263 400 долларов.

                      В то же время, как отмечает издание, большинство штатов с самым высоким уровнем доступности жилья оказались в нижней части рейтинга по таким категориям, как уровень бедности, продовольственная опасность и средний доход домохозяйства.

                      Украинцы массово покупают квартиры в Польше: их поощряет 2% кредит05.05.25, 20:40 • 16558 просмотров

                      Алена Уткина

                      Алена Уткина

                      ЭкономикаНовости МираНедвижимость
                      Кентукки
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