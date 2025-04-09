В США женщина стреляла в водителей, заявив, что Бог велел ей это из-за затмения

Женщина подстрелила двух водителей во Флориде, утверждая, что ей это было предписано Богом из-за солнечного затмения, и была арестована и обвинена в покушении на убийство.