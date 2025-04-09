В результате наводнений и торнадо в ряде штатов США погибло 20 человек. Больше всего жертв в Теннесси, Миссури и Кентукки, непогода движется на восток, вызывая дожди и грозы.
Смертельная непогода в южных и центральных штатах США вызвала наводнения и торнадо, унеся жизни по меньшей мере 12 человек, включая ребенка. Ожидаются новые наводнения от Луизианы до Пенсильвании.
В США торнадо привел к гибели людей и масштабным разрушениям. Без света остались более 200 тысяч американцев в четырех штатах, повалены башни и разрушены здания.
По меньшей мере 28 человек погибли в результате штормов в США. Почти 10 миллионов человек в зоне риска торнадо, а непогода движется на восток к побережью Атлантики.
FDA одобрило двум биотехнологическим компаниям проведение клинических испытаний по трансплантации органов генетически модифицированных свиней. Первые испытания начнутся с шести пациентов с почечной недостаточностью в середине 2024 года.
53-летняя Тована Луни живет со свиной почкой уже 61 день после экспериментальной трансплантации. Пациентка, которая ранее пожертвовала почку матери, не могла получить человеческий орган из-за высокого уровня антител.
Тована Луни стала пятой американкой, которой пересадили генно-модифицированную свиную почку. Через 11 дней после экспериментальной операции пациентка чувствует себя хорошо и полна энергии.
В университете Таскиги в Алабаме во время празднования встречи выпускников произошла стрельба. 25-летний подозреваемый задержан, ФБР проводит расследование и собирает видео доказательства.
ФБР расследует серию анонимных расистских сообщений, отправленных чернокожим гражданам в разных штатах США после победы Трампа. Сообщения содержат упоминания о рабстве и вызвали общенациональное беспокойство.
По предварительным результатам подсчета голосов Дональд Трамп одержал победу в 6 штатах, набрав 95 голосов. Камала Харрис победила в 4 штатах с 35 голосами выборщиков.
Администрация Байдена работает над планом расширения полномочий по отправке оружия Украине на $5,9 млрд до конца месяца. Это позволит продолжить поставки оружия Киеву без действий Конгресса.
На военной базе в Алабаме разбился вертолет AH-64 Apache. В результате аварии погиб 46-летний летчик-инструктор Дэниел Мангер, а пилот-студент получил ранения. Ведется расследование инцидента.
Volkswagen рассматривает возможность закрытия своего завода в Брюсселе из-за низкого спроса на электромобили, что может стать первым закрытием завода для автопроизводителя с 1988 года, когда он прекратил производство в Алабаме.
В рф утверждают, что захватили неповрежденную систему наведения с американской ракеты ATACMS и анализируют технологию, чтобы выявить уязвимые места и усовершенствовать свои меры противодействия таким ракетам.
Халла Томасдоттир, предприниматель и бывший директор компании Ричарда Брэнсона, одержала победу на президентских выборах в Исландии, набрав 34,1% голосов, став второй женщиной-президентом страны.
Женщина подстрелила двух водителей во Флориде, утверждая, что ей это было предписано Богом из-за солнечного затмения, и была арестована и обвинена в покушении на убийство.
Никки Хейли с небольшим отрывом победила на праймериз республиканцев в Вермонте. В остальном экс-президент и действующий глава Белого дома одерживали одну победу за другой.
США объявили о планах доставить помощь в Газу морским путем в дополнение к воздушным перевозкам, продолжая гуманитарные усилия в регионе.
ЕС осудил США за казнь Кеннета Юджина Смита в Алабаме с помощью газа азота. ЕС выступает против смертной казни во всех случаях как нарушения права на жизнь и человеческое достоинство.