Генерал США представил Трампу план ударов по Ирану: армия готова действовать

Главнокомандующий войсками США на Ближнем Востоке заявил, что предоставил Дональду Трампу варианты удара по Ирану. По его словам, армия готова действовать, если получит соответствующий приказ. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Детали

Генерал Майкл Курилла сделал соответствующее заявление во время свидетельств перед Комитетом вооруженных сил Палаты представителей.

Председатель комитета Майк Роджерс, представитель от штата Алабама, поинтересовался, готово ли Центральное командование США "применить подавляющую силу" в случае, если Иран не откажется от своей ядерной программы.

"Я предоставил министру обороны и президенту широкий спектр вариантов", – сказал Курилла, отвечая на вопрос Майка Роджерса.

Дополнительно

Это заявление прозвучало на фоне растущей напряженности между США и Ираном, в частности в связи с ядерной программой Тегерана и вооруженной активностью Ирана в регионе.

США не предоставили подробностей предложения по ядерной сделке с Ираном, анонсированного Трампом - CNN