Украина готова к прекращению боевых действий на нынешней линии соприкосновения, однако ни при каких условиях не согласится юридически признавать временно оккупированные территории российскими. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Al Jazeera, пишет УНН.

Детали

Мы не готовы юридически и официально признавать временно оккупированные территории. Мы не готовы дарить путину такую возможность – подчеркнул глава государства.

Зеленский объяснил, что вопрос Донбасса для Украины не ограничивается территориальными уступками. Речь также идет о важных оборонительных рубежах, которые создавались для защиты населения от российской агрессии.

По оценке Президента, попытка захватить еще 6 000 кв. км украинской территории может стоить россии миллиона человек. В то же время, по мнению Зеленского, сам путин не знает, как завершить начатую им войну.

На какие компромиссы готова пойти Украина

Зеленский назвал прекращение боевых действий на нынешней линии фронта большим компромиссом со стороны Украины, который позволил бы перейти к дипломатическому урегулированию. При этом он подчеркнул, что территориальные уступки не гарантируют завершения войны, поскольку россия может продолжить наступление.

Глава государства также отметил, что Вашингтон имеет достаточно рычагов влияния на путина. По его словам, США должны использовать это влияние не просто для поддержания диалога с москвой, а для реального прекращения войны.

В то же время Президент подчеркнул, что Европа продолжает поддерживать Украину, несмотря на российские гибридные атаки, которые уже затронули 10–15 стран НАТО.

Путин не знает, как завершить войну, и может потерять ещё миллион человек ради захвата территорий — Зеленский