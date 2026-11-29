101-летняя Мари-Рене Арну оставила свое наследство в размере 409 тысяч евро муниципалитету деревни, в которой она никогда не жила. Об этом сообщает BILD, передает УНН.

Небольшая деревня Шерре на западе Франции получила неожиданное наследство в размере 409 тысяч евро от женщины, которую местные жители никогда не знали. Мари-Рене Арну умерла в 2022 году в возрасте 101 года и завещала муниципалитету все свое состояние. Деньги должны быть направлены исключительно на содержание местной церкви Сен-Пьер

По информации издания, для администрации деревни с населением около 540 человек завещание стало полной неожиданностью.

Мы ничего не знали об этой женщине, кроме того, что она оставила завещание в пользу муниципалитета

Как пишет издание, Арну действительно не родилась в Шерре и никогда там не жила, однако ее семья происходила именно из этой местности, а ее отца похоронили на местном кладбище.

Он умер, когда дочери было всего два года. По данным французских СМИ, женщина была глубоко верующей и хотела таким образом сохранить память об отце и позаботиться о церкви его родной деревни. У Арну не было детей, и она работала предпринимательницей в городе Анже. После смерти женщины муниципалитету потребовалось около четырех лет, чтобы проверить юридические и административные обстоятельства наследства