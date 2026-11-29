Украина заняла шестое место в смешанной эстафете Кубка мира по биатлону
Киев • УНН
Сборная Украины без штрафных кругов финишировала шестой в Контиолахти, использовав пять дополнительных патронов. Победила Норвегия.
Сборная Украины по биатлону заняла 6-е место в классической смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Федерации биатлона Украины.
Детали
Согласно сообщению, Елена Городная, Христина Дмитренко, Виталий Мандзын и Дмитрий Пидручный сумели обойтись без штрафных кругов, при этом использовали 5 запасных патронов.
Елена Городная передала эстафету десятой, Христина Дмитренко подняла команду на восьмое место, а Виталий Мандзын отыграл еще три позиции. Дмитрий Пидручный на заключительном этапе удержал Украину в топ-6
Добавим, что гонку выиграла сборная Норвегии, сумевшая опередить Францию в борьбе за первую ступень пьедестала. Тройку призеров замкнули немцы.
Напомним
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