Фото: soundcloud.com/ralphlawson

Утерянный микс Daft Punk 1997 года был вновь найден, восстановлен и стал доступен для прослушивания. Об этом УНН пишет со ссылкой на NME.

Детали

Диджей из Лидса Ральф Лоусон получил часовой микс от французского электронного дуэта в феврале 1997 года, вскоре после выхода их дебютного альбома Homework, для своей радиопередачи Trans Europe Express на Kiss 105 FM.

Лоусон, один из основателей и резидентов клуба Back To Basics в Лидсе, подружился с Томасом Бангальтером и Ги-Мануэлем де Омем-Кристо после того, как выступал у них на разогреве в том же году, где хедлайнером был пионер драм-н-бейса Goldie.

После того как Лоусон проиграл микс в своей радиопередаче, он убрал цифровую аудиокассету (DAT) на хранение, где она оставалась до тех пор, пока он вновь не наткнулся на нее в 2024 году. Однако за прошедшие десятилетия на ней появилась плесень, и она порвалась при попытке воспроизведения.

Он обратился за помощью к специалистам по сохранению аудиозаписей из Бристоля, компании Greatbear, которые несколько недель тщательно восстанавливали и очищали ленту.

"Приятно радовать людей такой реставрационной работой, — сказал Адриан Финн из Greatbear, признавшись, что танцевал, слушая запись. — Мне понравилось, и я рад, что она воспроизвелась практически без ошибок".

Полный микс Лоусон загрузил на SoundCloud позже в том же месяце.

Сначала Лоусон опасался, что на кассете может быть просто копия знаменитого Essential Mix Daft Punk для BBC Radio One от марта 1997 года, но был рад обнаружить, что это совершенно другая запись.

Микс открывается треком "Everybody Dancing" покойного американского хаус-продюсера Romanthony, который позже исполнил вокальные партии в треках "One More Time" и "Too Long" со второго альбома Daft Punk, "Discovery" 2001 года.

В 2022 году Daft Punk отметили 25-летие альбома "Homework" делюкс-переизданием и разовой онлайн-трансляцией выступления без масок в лос-анджелесском театре Mayan Theater в 1997 году.

В феврале 2021 года дуэт объявил о своем распаде после 28 лет совместной работы, а ранее в этом году Бангальтер исключил возможность воссоединения, объяснив, что у них есть "другие дела", которые нужно исследовать за пределами группы.

Однако в феврале он присоединился к Fred Again.. для совместного диджейского сета в Alexandra Palace в Лондоне, где они исполнили ряд классических треков Daft Punk.

Тем временем в прошлом месяце было объявлено, что Daft Punk объединились с LEGO для создания нового набора, воспроизводящего их знаменитую пирамидальную сцену из тура 2007 года, — первого из серии запланированных совместных проектов.

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