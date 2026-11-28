Приговор 58-летнему гражданину Нидерландов Стефану Вийкампу, известному как "голландский Гитлер", вынес суд в немецком Мюнстере, передает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

Двойник основателя Третьего рейха получил восемь месяцев условно за разжигание ненависти — поводом стали публичные высказывания, в которых он восхвалял Гитлера и нацистский режим. Кроме того, мужчина должен выплатить штраф в размере 1000 евро и покрыть судебные издержки.

Высказывания прозвучали 19 июля 2025 года во время демонстрации правых экстремистов в Мюнстере. В интервью на YouTube Вийкамп заявил: "Моя любовь к Германии — это Адольф Гитлер". Он также назвал нацистского лидера "гениальным" и "непревзойденным чудом света".

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Сначала суд назначил ему выплату в размере 3000 евро. Вийкамп обжаловал это решение, поэтому дело рассмотрели повторно — на этот раз с его личным участием. Прокурор заявил, что мужчина публично прославлял Гитлера и тем самым нарушил общественный порядок. Судья согласилась с обвинением и подчеркнула, что свобода слова имеет границы. Однако после повторного рассмотрения суд снизил сумму до 1000 евро с учетом финансового положения обвиняемого.

Вийкамп давно участвует в мероприятиях немецких и нидерландских ультраправых. В 2017 году он вошел в федеральное руководство неонацистской партии "Правые" (Die Rechte), которая впоследствии была распущена.