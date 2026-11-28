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Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против воинской части 15644, которая обслуживает полигон Капустин Яр, откуда Россия запускает по Украине баллистические ракеты промежуточной дальности «Орешник», передаёт УНН со ссылкой на Офис Президента.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввёл в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против российских разработчиков и производителей дронов и роботизированных систем, а также против поставщиков для подсанкционных предприятий российского ВПК - говорится в сообщении.

Также Зеленский ввёл санкции против 37 россиян и 36 российских компаний, которые производят и поставляют продукцию военным предприятиям и занимаются развитием беспилотных авиационных систем и робототехнических комплексов.

В частности, санкции введены против воинской части 15644, которая расположена в Знаменске Астраханской области, где расположен полигон «Капустин Яр», откуда Россия запускает ракеты «Орешник», в частности, по гаражам в Белой Церкви.

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Отметим, что в/ч 15664 — это 4-й Государственный центральный межвидовой полигон рф (4 ГЦМП). Полигон исторически используется для испытаний баллистических, зенитных и других ракетных систем, а также для предпусковой подготовки ракетного вооружения.

Помимо испытательной функции, Капустин Яр используется Россией как район боевого применения: именно отсюда осуществлялись пуски баллистических ракет по территории Украины.

В целом полигон основали в 1946 году для испытаний ракетного вооружения. Первые запуски немецких ракет Фау-2 (A-4) состоялись в 1947 году. В советский и постсоветский периоды здесь испытывали баллистические и крылатые ракеты, комплексы ПВО и ПРО. В 1957–1962 годах проводились ядерные испытания, а в 1960-х годах объект выполнял функции космодрома.

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Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввёл в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против российских разработчиков и производителей дронов и роботизированных систем, а также против поставщиков для подсанкционных предприятий российского ВПК.