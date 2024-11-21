рф использовала против Украины новую ракету, все характеристики межконтинентальной баллистической - Зеленский
Киев • УНН
Россия использовала против Украины новую ракету, которая имеет характеристики межконтинентальной баллистической. Президент Зеленский сообщил, что сейчас продолжаются экспертизы по этому оружию.
Сегодня россия использовала против Украины новую российскую ракету. Все характеристики - скорость, высота - межконтинентальной баллистической. Сейчас продолжаются экспертизы.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает УНН.
21 ноября Украина отмечает День Достоинства и Свободы - вспоминает две украинские революции, чтит то, какие украинцы на самом деле. Сегодня же наш сумасшедший сосед в очередной раз показал, какой он на самом деле и как он презирает и достоинство, и свободу, и вообще жизнь людей. И как он боится. Боится настолько, что применяет уже новые ракеты. И ищет по миру, где бы еще найти оружие: то в Иране, то в Северной Корее. Сегодня была новая российская ракета. Все характеристики - скорость, высота - межконтинентальной баллистической. Сейчас продолжаются экспертизы
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В Воздушных силах ВСУ сообщалось, что россия выпустила межконтитентальную баллистическую ракету и еще 8 ракет, сбито шесть Х-101.
Западный чиновник в комментарии заявил ABC News сообщал, что на Западе не подтверждают использование межконтинентальной баллистической ракеты армией рф против Украины.