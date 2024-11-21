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Силы ПВО Польши вернулись к штатному режиму работы

Силы ПВО Польши вернулись к штатному режиму работы

Киев  •  УНН

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Польские системы ПВО и радиолокационной разведки вернулись к штатному режиму после ракетных ударов РФ по Украине. Нарушений воздушного пространства Польши не зафиксировано.

Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки Польши вернулись к штатному режиму работы после приведения в повышенную боевую готовность на фоне воздушной тревоги в Украине.

Об этом УНН сообщает с ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

В связи с прекращением дальних авиаударов российской федерации по Украине прекращены действия польской и союзнической авиации в воздушном пространстве Республики Польша. Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки вернулись к штатному режиму работы

- говорится в сообщении.

Также сообщается, что нарушение воздушного пространства Польши не зафиксировано.

Дополнение

Польша сегодня, 21 ноября утром поднимала в воздух военную авиацию из-за воздушной атаки россии по Украине. 

Воздушные силы Украины сообщали, что  россия утром осуществила массированную ракетную атаку на Днепр, использовав баллистические и крылатые ракеты, сбито 6 ракет Х-101, по другим ракетам - без существенных последствий.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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