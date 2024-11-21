Силы ПВО Польши вернулись к штатному режиму работы
Киев • УНН
Польские системы ПВО и радиолокационной разведки вернулись к штатному режиму после ракетных ударов РФ по Украине. Нарушений воздушного пространства Польши не зафиксировано.
Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки Польши вернулись к штатному режиму работы после приведения в повышенную боевую готовность на фоне воздушной тревоги в Украине.
Об этом УНН сообщает с ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Польши.
В связи с прекращением дальних авиаударов российской федерации по Украине прекращены действия польской и союзнической авиации в воздушном пространстве Республики Польша. Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки вернулись к штатному режиму работы
Также сообщается, что нарушение воздушного пространства Польши не зафиксировано.
Дополнение
Польша сегодня, 21 ноября утром поднимала в воздух военную авиацию из-за воздушной атаки россии по Украине.
Воздушные силы Украины сообщали, что россия утром осуществила массированную ракетную атаку на Днепр, использовав баллистические и крылатые ракеты, сбито 6 ракет Х-101, по другим ракетам - без существенных последствий.