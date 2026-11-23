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Кабинет министров принял постановление, которым предусмотрел переходный период до 20 декабря 2026 года в системе бронирования. В то же время правительство изменило правила определения количества забронированных и расширило основания для проверки предприятий из-за возможных схем уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на постановление правительства №1452 от 19 ноября 2026 года.

Детали

Как ранее сообщал УНН, 27 октября в Украине вступили в силу новые правила бронирования военнообязанных, которые, в частности, предусматривают сокращение лимитов бронирования для работников ОПК и энергетики, установление новых критериев критичности предприятий, а также создание Координационного центра по организации бронирования.

Согласно решению правительства, в течение 10 дней государственные органы и областные администрации должны были пересмотреть критерии критичности и проверить предприятия, которые уже получили этот статус.

Постановление от 19 ноября предусматривает, что до 20 декабря (включительно) Кабмин продлил статус критичности предприятий и отсрочки для их работников. То есть если у компании уже был статус критически важного предприятия, он автоматически продлевается до 20 декабря 2026 года, даже если на бумаге срок действия старого решения уже истёк или истечёт в ближайшее время.

Однако это касается только тех предприятий, чьи профильные госорганы уже успели согласовать свои критерии критичности с новым Координационным центром по вопросам бронирования.

Предприятия оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов должны до 20 декабря привести количество забронированных работников в соответствие с установленным лимитом. Сам лимит — 95% — не меняется. Меняется база расчёта: лимит будут определять исходя из количества военнообязанных работников предприятия, а не из численности, указанной в решении Минобороны или Минэнерго.

До 20 декабря руководители должны привести количество забронированных работников в соответствие с новыми требованиями. Минцифры в течение 5 дней должно открыть бронирование таких работников через "Дію".

Если компанию признал критической сам Кабмин, количество работников для бронирования она определяет самостоятельно.

Как сообщили в Минэкономики, Координационный центр уже согласовал 100% обновлённых критериев критичности. До конца следующей недели органы власти должны пересмотреть ранее выданные решения и уточнить, какие предприятия сохраняют статус по обновлённым критериям. Если статус не сохраняется, но предприятие соответствует другим действующим критериям, оно может подать документы по ним.

В отдельных случаях Координационный центр может рекомендовать увеличить лимит бронирования для стратегически важного предприятия. Для этого соответствующий орган власти должен обосновать, почему установленного лимита недостаточно. Такая рекомендация не означает автоматического увеличения лимита.

Кроме того, постановление определяет, что Координационный центр сможет предоставлять государственным органам рекомендации и предложения об отмене решения о признании компаний критическими, в частности при наличии соответствующих обращений правоохранительных органов, а также обращений ГНС и/или БЭБ по поводу выявления и документального подтверждения признаков систематического использования указанными предприятиями, учреждениями и организациями схем уклонения от налогообложения налогом на добавленную стоимость и/или налогом на доходы физических лиц.

Ранее Центр предоставлял рекомендации только по обращениям правоохранительных органов.

Создание Координационного центра, новые критерии и лимиты — Кабмин опубликовал изменения в правила бронирования