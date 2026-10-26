Создание Координационного центра, новые критерии и лимиты — Кабмин опубликовал изменения в правила бронирования

$45.200.1550.580.14
ukenru
18:53 • 1950 просмотра
Совет ЕС выделяет 4,7 млрд евро компенсации государствам-членам за поддержку Украины
Эксклюзив
17:53 • 10365 просмотра
"Украинские спортсмены туда не поедут" - Бедный об участии Украины в ЧМ-2030 по тяжёлой атлетике в москве
17:13 • 11898 просмотра
Зеленский подписал указы о продлении военного положения и мобилизации в Украине
16:53 • 12008 просмотра
Враг нанес удары по Харькову, есть погибшие и пострадавшие
Эксклюзив
14:03 • 18798 просмотра
Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует рост подготовительной работы компаний к трудоустройству ветеранов
26 октября, 12:54 • 18584 просмотра
россияне уничтожили последний "Эпицентр" в Харькове - мэрPhoto
Эксклюзив
26 октября, 12:15 • 28854 просмотра
Бизнес может обжаловать новые ограничения бронирования: юрист объяснил, как действовать
26 октября, 11:48 • 18460 просмотра
Украина почти месяц ждет подписи Хегсета на ракеты для Patriot - Зеленский
26 октября, 11:27 • 17905 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских производств компонентов для ракет
26 октября, 11:06 • 14017 просмотра
В ОП пока не подтверждают переговоры Зеленского в Брюсселе - в чем причина
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
2.6м/с
74%
754мм
Популярные новости
Рада вслед за военным положением продлила мобилизацию26 октября, 11:11 • 18715 просмотра
От Китая до Германии: ГУР выявило иностранное оборудование на российских производствах баллистики26 октября, 11:54 • 13179 просмотра
Криса Брауна приговорили к восьми месяцам условно за нападение на продюсера в Лондоне26 октября, 13:49 • 10516 просмотра
Первое "украинское классическое" в этом сезоне - анонс 1/8 финала Кубка Украины 14:28 • 16726 просмотра
В Украине готовят изменения в защите животных — станет ли наказание за жестокость более эффективным15:24 • 13497 просмотра
публикации
Автогаз стремительно дорожает, дизель пересёк отметку в 100 грн: что происходит с ценами на топливо17:06 • 9988 просмотра
В Украине готовят изменения в защите животных — станет ли наказание за жестокость более эффективным15:24 • 13522 просмотра
Первое "украинское классическое" в этом сезоне - анонс 1/8 финала Кубка Украины 14:28 • 16747 просмотра
Бизнес может обжаловать новые ограничения бронирования: юрист объяснил, как действовать
Эксклюзив
26 октября, 12:15 • 28856 просмотра
Что такое Spina bifida и существуют ли методы профилактики — объясняет врач
Эксклюзив
25 октября, 13:58 • 64171 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Игорь Терехов
Дональд Трамп
Роман Шухевич
Антонио Таяни
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Донецкая область
Херсонская область
Реклама
УНН Lite
Криса Брауна приговорили к восьми месяцам условно за нападение на продюсера в Лондоне26 октября, 13:49 • 10543 просмотра
Ники Минаж в костюме от Gucci поддержала Трампа на предвыборном митингеVideo26 октября, 08:00 • 32901 просмотра
Jay-Z может стать главной звездой Супербоула 2027 года — СМИ25 октября, 20:18 • 35827 просмотра
В Вестминстерском аббатстве раскрыли тайну скелета, найденного более 200 лет назад25 октября, 19:05 • 35902 просмотра
Львовщина прощается с выдающимся украинским актёром и режиссёром Фёдором СтригуномPhoto25 октября, 18:17 • 40154 просмотра
Актуальное
9К720 Искандер
Техника
Дія (сервис)
BM-30 Smerch
Шахед-136

Создание Координационного центра, новые критерии и лимиты — Кабмин опубликовал изменения в правила бронирования

Киев • УНН

 • 70 просмотра

Кабмин создал Координационный центр и ввёл новые критерии критичности предприятий. Для ОПК и энергетики установили лимит бронирования до 95%.

Создание Координационного центра, новые критерии и лимиты — Кабмин опубликовал изменения в правила бронирования

В Украине вступают в силу новые правила бронирования военнообязанных, которые, в частности, предусматривают сокращение лимитов бронирования для работников ОПК и энергетики, установление новых критериев критичности предприятий, а также создание Координационного центра по организации бронирования. Об этом пишет УНН со ссылкой на правительственное постановление №1328. 

Координационный центр по организации бронирования

В соответствии с постановлением предусматривается создание Координационного центра по организации бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время.

В его состав войдут: 

  • заместитель министра экономики и окружающей среды, сопредседатель центра;
    • заместитель министра обороны, сопредседатель центра;
      • заместитель государственного секретаря Кабинета министров;
        • заместитель министра цифровой трансформации;
          • заместитель министра внутренних дел;
            • заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту;
              • заместитель министра аграрной политики и продовольствия;
                • заместитель руководителя Офиса Президента (по согласованию);
                  • государственный секретарь Минэнерго;
                    • заместитель начальника Генерального штаба (по согласованию);
                      • первый заместитель председателя Госпогранслужбы;
                        • заместитель председателя Нацполиции;
                          • заместитель председателя Пенсионного фонда;
                            • заместитель председателя Госслужбы по вопросам труда;
                              • представители СБУ, Службы внешней разведки и ГУР (по согласованию);
                                • представитель Минэкономики. 

                                  Задачами Координационного центра определены:

                                  • содействие обеспечению координации действий центральных и местных органов исполнительной власти, других государственных органов, органов государственного управления по вопросам осуществления бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время; 
                                    • предоставление предложений относительно путей, механизмов и способов решения вопросов осуществления бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время; 
                                      • рассмотрение предложений государственных органов относительно увеличения объемов бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время; 
                                        • рассмотрение предложений государственных органов относительно определения предприятий, учреждений и организаций критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных сил, других воинских формирований в особый период; 
                                          • осуществление мониторинга сведений о военнообязанных работниках предприятий, учреждений и организаций;
                                            • предоставление государственным органам рекомендаций и предложений относительно отмены решения об определении предприятий критическими. 

                                              Положением о Центре установлены четкие процедуры работы консультативно-совещательного органа. В частности, предусмотрены жесткие сроки рассмотрения обращений органов власти — не более месяца. Решения об определении предприятий критически важными остаются в компетенции уполномоченных государственных органов. При этом предложения Координационного центра подлежат рассмотрению центральными органами исполнительной власти и ОВА.

                                              Сокращение бронирования: правительственная инициатива может дорого обойтись Украине20.10.26, 13:17 • 32008 просмотров

                                              Определение критичности, объемы бронирования

                                              Согласно постановлению, в течение 10 дней государственные органы и областные администрации должны пересмотреть критерии критичности и проверить предприятия, которые уже получили этот статус. Если основания для его предоставления будут исключены, решение о критичности могут отменить досрочно.

                                              Решения об определении предприятия критическим, действующие по состоянию на дату вступления в силу настоящего постановления, остаются действующими в течение срока, на который они приняты. Исключение — решения, отмененные по результатам пересмотра критериев.

                                              Также решения министра обороны об увеличении объемов бронирования  военнообязанных, принятые после 8 декабря 2025 года, остаются действующими в течение всего срока действия решения об определении предприятия критическим. 

                                              Отныне каждое решение об определении предприятия критическим проходит через рекомендацию Координационного центра. Орган власти рассматривает обращение до 7 рабочих дней, Центр — до 1 месяца, затем решение принимается в течение 3 рабочих дней. 

                                              Координационный центр будет согласовывать увеличение объемов бронирования свыше 50%. 

                                              Максимальный уровень бронирования для энергетики и ОПК больше не будет составлять 100% — когда введут новые правила23.10.26, 18:08 • 17016 просмотров

                                              Обоснованные предложения по увеличению объемов бронирования военнообязанных подаются в Координационный центр соответствующим государственным органом, который принял решение об определении предприятия, учреждения, организации критически важными. 

                                              Основанием для отказа Координационного центра в рассмотрении обоснованных предложений по увеличению объемов бронирования является, в частности, установление фактов систематического нарушения руководителем критически важного учреждения требований законодательства в сфере организации и ведения воинского учета, в частности наличие в течение последних 12 месяцев двух и более документально подтвержденных фактов таких нарушений и/или привлечение руководителя к административной ответственности за их совершение. 

                                              Также устанавливаются новые требования к представительствам донорских учреждений. В частности, количество военнообязанных, занимающих должности в представительствах донорских учреждений, исполнителей проектов международной технической помощи и подлежащих бронированию, не должно превышать 50% количества военнообязанных работников, непосредственно привлеченных к выполнению задач одного проекта, но не может превышать семи человек.

                                              Правительство установило предельный уровень бронирования до 95% военнообязанных работников для предприятий топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов. Однако это решение может быть пересмотрено в сторону увеличения Координационным центром, однако он может отклонить предложение, если будут установлены факты систематического нарушения руководителем критически важного учреждения требований законодательства в сфере организации и ведения воинского учета. 

                                              Сокращение бронирования может ударить по критически важным предприятиям: бизнес и депутаты предупреждают о рисках и призывают к диалогу13.10.26, 14:46 • 41543 просмотра

                                              Какие предприятия могут признать критически важными

                                              Критически важными могут быть определены предприятия, что подтверждается проверяемыми показателями, предприятия, учреждения, организации гуманитарной сферы, исключительно те, которые имеют критическое значение для обеспечения функционирования государства в особый период и непрерывная деятельность которых необходима в особый период, которые, в частности, осуществляют деятельность в сфере: 

                                              • оборонно-промышленного комплекса;
                                                • топливно-энергетического комплекса;
                                                  • жилищно-коммунального хозяйства;
                                                    • добывающей промышленности; 
                                                      • перерабатывающей промышленности;
                                                        • агропромышленного производства, в том числе обеспечения продовольственной безопасности; 
                                                          • розничной торговли; 
                                                            • строительства; 
                                                              • транспорта и логистики; 
                                                                • информационных технологий; 
                                                                  • банковской деятельности; здравоохранения; 
                                                                    • связи; 
                                                                      • проводят аварийно-спасательные и другие неотложные работы (аварийно-спасательные службы). 

                                                                        Другие отрасли критичности предприятий будут определяться только по согласованию с Центром. Областные администрации определяют только отрасли от энергетики до транспорта. Оборонная промышленность, IT, банки, здравоохранение и связь получают статус только через центральный орган.

                                                                        95% брони для ОПК и энергетики и координационный центр - разъяснили изменения в бронировании24.10.26, 12:44 • 29934 просмотра

                                                                        Павел Башинский

                                                                        ЭкономикаПолитика
                                                                        Законы
                                                                        Энергетика
                                                                        Кабинет Министров Украины
                                                                        Мобилизация
                                                                        Военное положение
                                                                        Война в Украине
                                                                        Электроэнергия
                                                                        Пенсионный фонд Украины
                                                                        Национальная полиция Украины
                                                                        Служба внешней разведки Украины
                                                                        Министерство обороны Украины
                                                                        Министерство внутренних дел Украины
                                                                        Государственная пограничная служба Украины
                                                                        Служба безопасности Украины
                                                                        Украина