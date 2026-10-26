Создание Координационного центра, новые критерии и лимиты — Кабмин опубликовал изменения в правила бронирования

В Украине вступают в силу новые правила бронирования военнообязанных, которые, в частности, предусматривают сокращение лимитов бронирования для работников ОПК и энергетики, установление новых критериев критичности предприятий, а также создание Координационного центра по организации бронирования. Об этом пишет УНН со ссылкой на правительственное постановление №1328.

Координационный центр по организации бронирования

В соответствии с постановлением предусматривается создание Координационного центра по организации бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время.

В его состав войдут:

заместитель министра экономики и окружающей среды, сопредседатель центра;

заместитель министра обороны, сопредседатель центра;

заместитель государственного секретаря Кабинета министров;

заместитель министра цифровой трансформации;

заместитель министра внутренних дел;

заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту;

заместитель министра аграрной политики и продовольствия;

заместитель руководителя Офиса Президента (по согласованию);

государственный секретарь Минэнерго;

заместитель начальника Генерального штаба (по согласованию);

первый заместитель председателя Госпогранслужбы;

заместитель председателя Нацполиции;

заместитель председателя Пенсионного фонда;

заместитель председателя Госслужбы по вопросам труда;

представители СБУ, Службы внешней разведки и ГУР (по согласованию);

представитель Минэкономики.

Задачами Координационного центра определены:

содействие обеспечению координации действий центральных и местных органов исполнительной власти, других государственных органов, органов государственного управления по вопросам осуществления бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время;

предоставление предложений относительно путей, механизмов и способов решения вопросов осуществления бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время;

рассмотрение предложений государственных органов относительно увеличения объемов бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время;

рассмотрение предложений государственных органов относительно определения предприятий, учреждений и организаций критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных сил, других воинских формирований в особый период;

осуществление мониторинга сведений о военнообязанных работниках предприятий, учреждений и организаций;

предоставление государственным органам рекомендаций и предложений относительно отмены решения об определении предприятий критическими.

Положением о Центре установлены четкие процедуры работы консультативно-совещательного органа. В частности, предусмотрены жесткие сроки рассмотрения обращений органов власти — не более месяца. Решения об определении предприятий критически важными остаются в компетенции уполномоченных государственных органов. При этом предложения Координационного центра подлежат рассмотрению центральными органами исполнительной власти и ОВА.

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Определение критичности, объемы бронирования

Согласно постановлению, в течение 10 дней государственные органы и областные администрации должны пересмотреть критерии критичности и проверить предприятия, которые уже получили этот статус. Если основания для его предоставления будут исключены, решение о критичности могут отменить досрочно.

Решения об определении предприятия критическим, действующие по состоянию на дату вступления в силу настоящего постановления, остаются действующими в течение срока, на который они приняты. Исключение — решения, отмененные по результатам пересмотра критериев.

Также решения министра обороны об увеличении объемов бронирования военнообязанных, принятые после 8 декабря 2025 года, остаются действующими в течение всего срока действия решения об определении предприятия критическим.

Отныне каждое решение об определении предприятия критическим проходит через рекомендацию Координационного центра. Орган власти рассматривает обращение до 7 рабочих дней, Центр — до 1 месяца, затем решение принимается в течение 3 рабочих дней.

Координационный центр будет согласовывать увеличение объемов бронирования свыше 50%.

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Обоснованные предложения по увеличению объемов бронирования военнообязанных подаются в Координационный центр соответствующим государственным органом, который принял решение об определении предприятия, учреждения, организации критически важными.

Основанием для отказа Координационного центра в рассмотрении обоснованных предложений по увеличению объемов бронирования является, в частности, установление фактов систематического нарушения руководителем критически важного учреждения требований законодательства в сфере организации и ведения воинского учета, в частности наличие в течение последних 12 месяцев двух и более документально подтвержденных фактов таких нарушений и/или привлечение руководителя к административной ответственности за их совершение.

Также устанавливаются новые требования к представительствам донорских учреждений. В частности, количество военнообязанных, занимающих должности в представительствах донорских учреждений, исполнителей проектов международной технической помощи и подлежащих бронированию, не должно превышать 50% количества военнообязанных работников, непосредственно привлеченных к выполнению задач одного проекта, но не может превышать семи человек.

Правительство установило предельный уровень бронирования до 95% военнообязанных работников для предприятий топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов. Однако это решение может быть пересмотрено в сторону увеличения Координационным центром, однако он может отклонить предложение, если будут установлены факты систематического нарушения руководителем критически важного учреждения требований законодательства в сфере организации и ведения воинского учета.

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Какие предприятия могут признать критически важными

Критически важными могут быть определены предприятия, что подтверждается проверяемыми показателями, предприятия, учреждения, организации гуманитарной сферы, исключительно те, которые имеют критическое значение для обеспечения функционирования государства в особый период и непрерывная деятельность которых необходима в особый период, которые, в частности, осуществляют деятельность в сфере:

оборонно-промышленного комплекса;

топливно-энергетического комплекса;

жилищно-коммунального хозяйства;

добывающей промышленности;

перерабатывающей промышленности;

агропромышленного производства, в том числе обеспечения продовольственной безопасности;

розничной торговли;

строительства;

транспорта и логистики;

информационных технологий;

банковской деятельности; здравоохранения;

связи;

проводят аварийно-спасательные и другие неотложные работы (аварийно-спасательные службы).

Другие отрасли критичности предприятий будут определяться только по согласованию с Центром. Областные администрации определяют только отрасли от энергетики до транспорта. Оборонная промышленность, IT, банки, здравоохранение и связь получают статус только через центральный орган.

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