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Сокращение бронирования: правительственная инициатива может дорого обойтись Украине

Киев • УНН

 • 16503 просмотра

Правительство планирует сократить лимиты бронирования для ОПК, энергетики и коммунальной сферы, а также изменить правила получения статуса критически важного предприятия. Бизнес предупреждает об утрате кадров и срыве заказов.

Сокращение бронирования: правительственная инициатива может дорого обойтись Украине

Премьер-министр Сергей Корецкий объяснил необходимость пересмотра правил бронирования военнообязанных борьбой со злоупотреблениями и потребностью усилить мобилизацию. Он убеждает, что ОПК и энергетике это решение не угрожает. В то же время предложенное правительством сокращение лимитов бронирования может создать дополнительные проблемы для стратегических отраслей, обеспечивающих функционирование экономики во время войны. Представители бизнеса предупреждают, что непродуманные ограничения угрожают оттоком квалифицированных кадров, сокращением производства и срывом выполнения государственных заказов, пишет УНН.

Борьба со злоупотреблениями или угроза для предприятий: что заявил премьер

Премьер-министр Сергей Корецкий в интервью BBC Украина заявил, что правительственная инициатива по пересмотру правил бронирования военнообязанных работников вызвана ростом количества забронированных граждан и потребностью Вооружённых сил Украины в личном составе.

Несмотря на то, что Корецкий говорит о системном диалоге с предпринимателями и чуть ли не еженедельных встречах, глава правительства признал, что широких консультаций с бизнесом перед подготовкой соответствующих изменений не проводили. Свою позицию он объяснил 25-летним опытом работы в бизнес-среде и убеждённостью, что хорошо понимает потребности компаний.

Учитывая то, что я точно хожу по одной земле с бизнесом, чувствую его не хуже, чем он сам, больших дискуссий и консультаций (по поводу изменения правил бронирования — ред.) нет, не было. Определённые были, но широкие форматы, круглые столы мы не собирали

- объяснил Корецкий.

Это наводит на мысль, что либо обсуждения велись "со своими", либо их вообще не было.

В то же время именно отсутствие полноценного диалога с бизнесом, на который будут распространяться новые ограничения, ставит под сомнение обоснованность предложенного подхода. Ведь решение, которое непосредственно влияет на кадровые возможности предприятий, требует не только политической воли, но и объективной оценки его последствий для отраслей экономики.

Премьер подчеркнул, что правительство стремится прежде всего предотвратить злоупотребления, когда компании используют статус критически важных для бронирования работников без соответствующего вклада в обороноспособность государства.

Переживать следует тем, кто создал компанию, которая производит условно два дрона в год, но забронировала у себя в качестве работников сотни людей

– отметил он.

Такой подход вызывает закономерный вопрос: если проблема заключается в злоупотреблениях отдельных предприятий, почему её предлагают решать посредством общего сокращения лимитов бронирования, которое может затронуть и добросовестных производителей, вместо того чтобы проводить адресные проверки в случаях, когда есть обоснованные подозрения?

Вместо контроля конкретных предприятий, которые используют бронирование не по назначению, правительственная инициатива предусматривала ограничения для целых секторов экономики. Предполагалось сокращение лимитов для предприятий оборонно-промышленного комплекса и энергетики со 100% до 85%, а для коммунальной сферы — с 75% до 60%. А пересмотр правил предоставления статуса критически важного ставит под угрозу предприятия смежных с ОПК секторов, имеющие стратегическое значение.

Потеря инженеров и технологическое отставание

Современное производство вооружений зависит не только от наличия финансирования и оборудования, но и от узкоспециализированных специалистов, которых невозможно быстро заменить. Об этом заявляют как представители бизнеса, так это понимает и Министерство обороны, которое категорически против сокращения лимитов бронирования.

Основатель Petcube и оборонно-технологической компании The Fourth Law Ярослав Ажнюк обратил внимание на то, что украинские производители уже работают в условиях острого кадрового дефицита, а спрос военных на их продукцию часто превышает производственные возможности.

Нам катастрофически не хватает людей. Спрос на нашу продукцию значительно выше, чем мы можем обеспечить. И это при том, что компания каждые полгода растёт в несколько раз

- отметил он.

По словам предпринимателя, само появление инициативы по сокращению бронирования уже негативно сказалось на кадровой ситуации. Потенциальные работники отказываются от трудоустройства, а те, кто уже работает, ищут гарантии сохранения отсрочки.

85% бронирования — это не минус 15%. Это минус 100% горизонта планирования. Неопределённость действует не на меньшинство, а на всех одновременно

- подчеркнул Ажнюк.

Он также предостерёг, что вывод части работников из-под бронирования не обязательно обеспечит ожидаемое пополнение войска. Вместо этого высококвалифицированные инженеры могут переходить в другие компании, где смогут получить бронирование.

Государство не получает солдата, а фронт теряет оружие. Это не прогноз: это уже видно на собеседованиях, ещё до принятия решения

- рассказал предприниматель.

Ещё один, но едва ли не самый важный риск — замедление разработки новых технологий. Украинские оборонные компании вынуждены постоянно совершенствовать продукцию, реагируя на изменение тактики противника и развитие его вооружения.

Потеря даже нескольких ключевых специалистов может остановить целое направление разработок, поскольку подготовка инженеров по машинному обучению, компьютерному зрению, встраиваемым системам и других специалистов требует месяцев, а иногда и лет.

Ротация военнослужащих, о которой говорит Премьер, важна, и государство должно регулировать бронирование, однако решения должны учитывать реальные потребности фронта.

Но оружие не появляется само по себе. Его кто-то должен разрабатывать, а затем производить. И если забрать этих людей, то фронт получит меньше оружия, и худшего качества

- подчеркнул предприниматель.

Предложенные изменения могут создать парадоксальную ситуацию: пытаясь усилить обороноспособность путём расширения мобилизационного ресурса, государство рискует ослабить собственные возможности по производству вооружения.

За пределами оборонки: какие стратегические отрасли остаются вне внимания правительства

В своём заявлении премьер-министр определил два главных критерия критичности предприятий — обороноспособность и жизнеобеспечение государства.

Теперь о критичности. Критичность — это два основных пункта: обороноспособность и жизнеобеспечение государства

- подчеркнул Корецкий.

Однако такая формулировка оставляет открытым вопрос о будущем предприятий, которые не производят оружие непосредственно и не относятся к энергетическому или коммунальному секторам, но выполняют другие государственные заказы, связанные с обеспечением армии, обеспечивают работу стратегических отраслей, налоговые поступления и экономическую устойчивость государства.

Обороноспособность не ограничивается производством дронов, ракет или бронетехники. Для работы оборонной промышленности необходимы металлургия, машиностроение, химическая промышленность, транспорт, логистика, связь, ремонтные предприятия и поставщики комплектующих.

Например, производитель вооружения может иметь статус критически важного предприятия, но одновременно зависеть от десятков подрядчиков, которые изготавливают электронику, металлические конструкции, специализированное оборудование или обеспечивают перевозки. Или, например, предприятие может специализироваться на ремонте военной техники.

Например, гражданская авиация даже после закрытия украинского воздушного пространства продолжает работать, в частности за рубежом, благодаря чему сохраняются занятость украинских специалистов и валютные поступления в бюджет. Ремонтные предприятия отрасли переориентировались на ремонт воздушных судов военной авиации. 

По данным, которые ранее приводили представители авиационной отрасли, в 2022–2025 годах авиапредприятия уплатили в украинский бюджет почти 27 млрд грн налогов и сборов. Это происходит несмотря на релокацию, ограничения полётов, высокие расходы на содержание воздушных судов и дополнительные регуляторные проблемы.

Авиационная отрасль зависит от дефицитных специалистов — пилотов, авиационных инженеров, техников, специалистов по техническому обслуживанию и обеспечению безопасности полётов. Их подготовка требует значительных средств и времени, а потеря кадрового потенциала может осложнить восстановление гражданского авиасообщения после открытия украинского неба. 

После изменения правил компании могут прекратить свою деятельность.

Не менее важны транспортно-логистические компании, предприятия аграрного сектора, добывающей промышленности и производители промышленной продукции, которые также обеспечивают экспорт и валютные поступления.

Поэтому вопрос заключается не только в том, какие предприятия правительство признает критически важными, но и в том, будет ли оно учитывать их роль в общей экономической системе. Ведь на практике даже предприятие, которое непосредственно не выполняет оборонные контракты, может быть незаменимым звеном в производстве вооружений или обеспечивать значительные налоговые поступления, за счет которых финансируется армия.

Дискуссия вокруг бронирования не должна сводиться к противопоставлению потребностей армии и интересов бизнеса. Без надлежащего мобилизационного ресурса невозможно обеспечить оборону государства, однако без работающей экономики, оборонной промышленности, энергетики, транспорта и других стратегических отраслей невозможно длительное время финансировать и обеспечивать армию.

В нынешнем виде правительственная инициатива выглядит слишком рискованной. Премьер обещает доработать ее в течение недели, и для этого правительство планирует провести дополнительные консультации с бизнесом. Но услышат ли чиновники голос предпринимателей, пока непонятно.

Евгений Царенко

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