В Испании зафиксировали рекордную явку на досрочных парламентских выборах, которые могут положить конец 8-летнему правлению премьер-министра Педро Санчеса и привести к власти ультраправых. Об этом сообщает Politico со ссылкой на Министерство внутренних дел Испании, пишет УНН.

Детали

По состоянию на 14:00 по местному времени проголосовали 45,7% зарегистрированных избирателей — это самый высокий показатель на это время с момента восстановления демократии в стране. На выборах 2023 года явка составила 40,48%, а предыдущий рекорд — 42% — зафиксировали в 1993 году.

Почти 39 млн испанцев имеют право голоса. Граждане выбирают состав парламента, от которого будут зависеть формирование нового правительства и назначение премьер-министра.

Большинство опросов прогнозируют победу правоцентристской Народной партии Альберто Нуньеса Фейхоо, однако для формирования большинства ей, вероятно, понадобится поддержка ультраправой партии Vox Сантьяго Абаскаля. Такой союз может впервые после окончания диктатуры Франсиско Франко привести ультранационалистов в состав национального правительства. В то же время Санчес рассчитывает, что высокая явка поможет социалистам сохранить власть.

Что смена власти в Испании может означать для Украины

Как отмечает аналитический центр EPIK, Народная партия, как и социалисты Санчеса, выступает за продолжение военной, финансовой и гуманитарной поддержки Украины, а также сохранение санкций против россии.

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В то же время позиция Vox менее однозначна. В предвыборной программе партии нет упоминаний об Украине, а в феврале 2026 года ее представители в Европарламенте воздержались во время голосования за резолюцию о продолжении военной и финансовой поддержки Киева. Поэтому дальнейшая политика Мадрида в отношении Украины может зависеть от влияния ультраправых на будущее правительство.

В марте 2026 года правительство Санчеса взяло на себя обязательство предоставить Украине 1 млрд евро военной помощи в течение года. Общий объем военной поддержки Испании с 2022 по 2026 год с учетом этого обязательства составит 3,795 млрд евро.

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