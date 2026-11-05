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Испания предоставит Украине новый пакет военной помощи на 437 миллионов евро

Киев • УНН

 • 858 просмотра

Педро Санчес объявил о новом пакете военной помощи Украине на 437 млн евро. Зеленский рассказал об ударах РФ по критической инфраструктуре.

Испания предоставит Украине новый пакет военной помощи на 437 миллионов евро

В Мадриде Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с Премьер-министром Испании Педро Санчесом - Испания выделяет Украине новый пакет военной помощи на 437 миллионов евро, передаёт УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Глава государства поблагодарил Испанию за последовательную помощь и поддержку Украины на протяжении всех лет этой войны.

Президент выразил соболезнования в связи со страшной трагедией на железной дороге в испанском Толедо, унесшей десятки жизней.

"Каждый день Россия убивает наших людей, и украинцы знают, насколько болезненна каждая потеря жизни", – отметил Владимир Зеленский.

Педро Санчес сообщил, что Испания выделяет Украине новый пакет военной помощи на 437 миллионов евро. Лидеры обсудили его наполнение и наиболее актуальные потребности в защите.

Президент рассказал о российских ударах по нашей критической инфраструктуре: энергетике, логистике, железной дороге.

"В этом году Россия повредила больше наших локомотивов, чем за все предыдущие годы этой войны. Под постоянными атаками находятся энергосеть и водоснабжение. Сложная ситуация, особенно в Киеве, и каждый шаг гуманитарной поддержки также очень важен", – отметил Владимир Зеленский.

Украина рассчитывает на дополнительные ракеты для ПВО от Испании — Зеленский встретился с королём Филиппом VI05.11.26, 22:05 • 1580 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Энергетика
Война в Украине
Электроэнергия
Офис Президента Украины
Испания
Мадрид
Владимир Зеленский
Украина
Киев