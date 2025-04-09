Полиция в мадридском ресторане обнаружила подмену ингредиентов, немаркированное мясо, тараканов и крыс. Также нашли незаконные продукты и скрытый склад в туалете для людей с инвалидностью.
Тысячи людей в 40 городах Испании вышли на протесты, требуя снижения арендной платы на 50%, прекращения выселений и усиления контроля за рынком недвижимости. В Мадриде собралось более 15 тысяч протестующих.
В Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Зинченко сыграет против ПСВ, Трубин против Барселоны, а Лунин встретится с Атлетико в мадридском дерби.
Президент Украины провел разговор с Педро Санчесом по углублению двустороннего сотрудничества. Зеленский проинформировал о своей недавней беседе с Трампом и обсудил инициативы по поддержке украинцев.
Тысячи аргентинцев вышли на ЛГБТ-марш в 23 городах страны после выступления президента Милеи в Давосе. Протестующие выступили против его заявлений о ЛГБТИК+ сообществе и планов отмены гендерной политики.
Посла Испании в Бельгии уволили после того, как он заснул на совещании во время речи главы МИД. Министр Альбарес, которого называют «Малым Наполеоном», известен жестким стилем руководства и частыми увольнениями.
Исследование показало, что изменение климата может привести к 2,3 млн дополнительных смертей от жары в 854 городах Европы к 2099 году. Наибольшее число жертв ожидается в средиземноморских городах, включая Барселону, Рим и Неаполь.
Испанское правительство планирует ввести налог до 100% на недвижимость для нерезидентов ЕС. Это одна из десяти мер для решения жилищного кризиса и обеспечения доступного жилья для граждан.
Началось голосование на Детском Евровидении-2024, где Украину представит 12-летний Артем Котенко с песней «Hear Me Now». Финал конкурса состоится в Мадриде с участием 17 стран.
В результате внезапных наводнений на востоке Испании погибло 158 человек, десятки считаются пропавшими без вести. Стихийное бедствие разрушило инфраструктуру Валенсии и затопило сельскохозяйственные угодья.
В результате наводнения в Валенсии погибли по меньшей мере 100 человек, неизвестное количество людей пропали без вести. Стихия нанесла серьезный ущерб инфраструктуре, полностью разрушено 80 километров железнодорожной сети.
В провинции Валенсия из-за сильных наводнений погибло 92 человека, в целом по стране - 95. Тысячи спасателей ищут пропавших, а власти выделили 250 млн евро на помощь пострадавшим.
В Испании из-за сильных наводнений погибли 95 человек, больше всего в Валенсии. Объявлен трехдневный траур, 115 тысяч человек остались без света, нарушено транспортное сообщение.
Из-за сильных дождей на востоке и юге Испании пропали без вести 7 человек, затоплены дома и автомобили. Сошел с рельсов скоростной поезд с 300 пассажирами, спасательная операция продолжается до 31 октября.
Заведения в разных городах Грузии и за рубежом проводят акцию National Election After Party. Избиратели с отметкой о голосовании получат бесплатный вход и напиток в барах и клубах.
На соревнованиях Strong Spirit's Games в Мадриде украинская сборная ветеранов завоевала 188 медалей. Украинцы соревновались с командами США, Эстонии, Ирландии и Нидерландов в 5 дисциплинах.
26-летний британец упал со 192-метрового моста в Испании во время съемки контента для соцсетей. Власти отмечают, что подъем на мост категорически запрещен.
Подполковник ВВС Испании погиб в крушении истребителя F18 вблизи Теруэля. Причины катастрофы неизвестны, пилот не смог катапультироваться. Военно-воздушные силы выразили соболезнования семье погибшего.
Украинские города активно налаживают партнерство с зарубежными муниципалитетами. Это позволяет получать гуманитарную помощь, реализовывать проекты по энергоэффективности и готовиться к послевоенному восстановлению.
В Испании найден новый вид зауроподов, живший 73 млн лет назад. «Qunkasaura pintiquiniestra» имел длину 15 м, вес 10 тонн и высоту 3 м до плеч.
Артем Котенко с песней «Дом» будет представлять Украину на Детском Евровидении-2024 в Мадриде. Он набрал одинаковое количество баллов со Златой Иванив, но получил больше голосов зрителей.
В Испании зафиксировано три смерти из-за теплового удара на фоне экстремальных температур. Страна переживает четвертую волну жары этим летом, с температурами более 40°C во многих регионах.
112 ветеранов и военных соревновались в четырех видах спорта в рамках инклюзивных соревнований "Звитяга Нескорених". Мероприятие поддержала компания МХП для реинтеграции защитников и их адаптации к гражданской жизни.
В Испании пенсионера приговорили к 18 годам заключения за отправку посылок со взрывчаткой в правительственные и дипломатические учреждения. Среди целей были премьер-министр и министр обороны Испании, посольства Украины и США в Мадриде, военно-воздушная база и производитель оружия.
Десятки тысяч испанских болельщиков заполнили улицы Мадрида и других городов, чтобы отпраздновать исторический четвертый титул чемпиона Европы после победы национальной сборной по футболу над Англией в финале со счетом 2:1.
На текущем этапе войны российские оккупанты проводят комбинированные атаки на энергетическую и критически важную инфраструктуру Украины с использованием беспилотных летательных аппаратов, крылатых ракет и управляемых снарядов.
Во время своего визита в Испанию президент Зеленский встретился с королем Фелипе VI, поблагодарив за гуманитарную помощь Испании Украине и поддержку украинских беженцев, а также обсудил потенциальное сотрудничество с Институтом Сервантеса и подписал двустороннее соглашение о безопасности с премьер-министром Санчесом.
90 стран подтвердили участие в первом Глобальном саммите мира в Швейцарии, направленном на достижение справедливого и прочного мира.
Украина и Испания подписали в Мадриде двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.
Президент Владимир Зеленский планирует на следующей неделе совершить рабочий визит в Испанию, где встретится с испанским премьер-министром Педро Санчесом и королем Фелипе VI в Мадриде.