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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28564 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Тысячи испанских болельщиков отдали дань уважения чемпионам Европы

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Президент Владимир Зеленский планирует на следующей неделе совершить рабочий визит в Испанию, где встретится с испанским премьер-министром Педро Санчесом и королем Фелипе VI в Мадриде.

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