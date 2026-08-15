Мадридский «Атлетико» объявил о подписании чемпиона мира 2022 года, защитника Кристиана Ромеро из «Тоттенхэма», а французский «ПСЖ», за который выступает украинский защитник Илья Забарный, подписал действующего чемпиона мира, вингера «Барселоны» Феррана Торреса, передает УНН.

Как заявили в «Атлетико», мадридцы и «Тоттенхэм Хотспур» достигли соглашения о трансфере Кристиана Габриэля Ромеро, который подписал контракт с клубом до 30 июня 2031 года.

В клубе указали, что опытный 28-летний правоногий центральный защитник — очень физически сильный футболист, который быстро предугадывает действия соперника и решительно перехватывает мяч, а также демонстрирует высокий авторитет и лидерские качества на поле.

Наш новый футболист прошел соответствующее медицинское обследование в Центре спортивной медицины высоких достижений Vithas — Invictum при Университетской больнице Мадрида имени Артуро Сории, после чего отправился в офисы клуба в Riyadh Air Metropolitano, где подписал контракт с нашей командой

Также победитель Суперкубка УЕФА французский «ПСЖ», за который выступает Илья Забарный, объявил о подписании чемпиона мира 2026 года Феррана Торреса из «Барселоны».

«Пари Сен-Жермен» с радостью сообщает, что ему удалось подписать контракт с Ферраном Торресом. Испанский нападающий, победитель чемпионата мира, подписал контракт с клубом до 2031 года и будет играть под номером 9