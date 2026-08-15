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“Атлетико” та “ПСЖ” підписали двох чемпіонів світу

Київ • УНН

 • 564 перегляди

Мадридський «Атлетіко» придбав захисника Крістіана Ромеро у «Тоттенгема» за 40 млн євро, а «ПСЖ» підписав вінгера Феррана Торреса з «Барселони» за 43 млн євро. Обидва гравці уклали контракти до 2031 року.

“Атлетико” та “ПСЖ” підписали двох чемпіонів світу

Мадридський "Атлетико" оголосив про підписання чемпіона світу 2022 року, захисника Крістіана Ромеро з "Тоттенгема", а французький "ПСЖ", за який виступає український захисник Ілля Забарний, підписав чинного чемпіона світу, вінгера "Барселони" Феррана Торреса, передає УНН

Деталі 

Як заявили у "Атлетико", мадридці і "Тоттенгем Готспур" досягли угоди про трансфер Крістіана Габріеля Ромеро, який підписав контракт з клубом до 30 червня 2031 року.

У клубі вказали, що досвідчений 28-річний правоногий центральний захисник - дуже фізично сильний футболіст, що швидко передбачає дії суперника та рішуче перехоплює м’яч, а також демонструє високий авторитет і лідерські якості на полі.

Наш новий футболіст пройшов відповідне медичне обстеження в Центрі спортивної медицини високих досягнень Vithas - Invictum при Університетській лікарні Мадрида імені Артуро Соріа, після чого вирушив до офісів клубу в Riyadh Air Metropolitano, де підписав контракт з нашою командою

- заявили в “Атлетико”.

Також переможець Суперкубка УЄФА французький "ПСЖ", за який виступає Ілля Забарний, оголосив про підписання чемпіона світу 2026 року Феррана Торреса з "Барселони". 

Парі Сен-Жермен" із радістю повідомляє, що йому вдалося підписати контракт із Ферраном Торресом. Іспанський нападник, переможець чемпіонату світу, підписав контракт із клубом до 2031 року і гратиме під номером 9

- заявили у “ПСЖ”. 

Сума трансферу обох гравців не розголошується, проте, за даними ЗМІ, "Атлетико" виплатив за Ромеро 40 млн євро, а "ПСЖ" виклав 43 млн євро за Торреса. 

ПСЖ вдруге поспіль виграв Суперкубок УЄФА після перемоги над Астон Віллою13.08.26, 00:04 • 3043 перегляди

Павло Башинський

Спорт
Чемпіонат світу з футболу 2026
Мадрид