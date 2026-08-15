“Атлетико” та “ПСЖ” підписали двох чемпіонів світу
Київ • УНН
Мадридський «Атлетіко» придбав захисника Крістіана Ромеро у «Тоттенгема» за 40 млн євро, а «ПСЖ» підписав вінгера Феррана Торреса з «Барселони» за 43 млн євро. Обидва гравці уклали контракти до 2031 року.
Мадридський "Атлетико" оголосив про підписання чемпіона світу 2022 року, захисника Крістіана Ромеро з "Тоттенгема", а французький "ПСЖ", за який виступає український захисник Ілля Забарний, підписав чинного чемпіона світу, вінгера "Барселони" Феррана Торреса, передає УНН.
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Як заявили у "Атлетико", мадридці і "Тоттенгем Готспур" досягли угоди про трансфер Крістіана Габріеля Ромеро, який підписав контракт з клубом до 30 червня 2031 року.
У клубі вказали, що досвідчений 28-річний правоногий центральний захисник - дуже фізично сильний футболіст, що швидко передбачає дії суперника та рішуче перехоплює м’яч, а також демонструє високий авторитет і лідерські якості на полі.
Наш новий футболіст пройшов відповідне медичне обстеження в Центрі спортивної медицини високих досягнень Vithas - Invictum при Університетській лікарні Мадрида імені Артуро Соріа, після чого вирушив до офісів клубу в Riyadh Air Metropolitano, де підписав контракт з нашою командою
Також переможець Суперкубка УЄФА французький "ПСЖ", за який виступає Ілля Забарний, оголосив про підписання чемпіона світу 2026 року Феррана Торреса з "Барселони".
Парі Сен-Жермен" із радістю повідомляє, що йому вдалося підписати контракт із Ферраном Торресом. Іспанський нападник, переможець чемпіонату світу, підписав контракт із клубом до 2031 року і гратиме під номером 9
Сума трансферу обох гравців не розголошується, проте, за даними ЗМІ, "Атлетико" виплатив за Ромеро 40 млн євро, а "ПСЖ" виклав 43 млн євро за Торреса.
ПСЖ вдруге поспіль виграв Суперкубок УЄФА після перемоги над Астон Віллою13.08.26, 00:04 • 3043 перегляди