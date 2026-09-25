Україна отримає ліцензію на виробництво ракет для систем Patriot, Трамп підтвердив своє рішення - Зеленський
Київ • УНН
Трамп підтвердив остаточне рішення надати Україні ліцензії на виробництво ракет для систем Patriot. Дату передачі не назвали.
Є конкретні домовленості про передачу Україні ліцензій на виробництво ракет до систем Patriot. Президент Дональд Трамп підтвердив це на зустрічі з українським колегою 22 вересня. Про Президент Володимир Зеленський повідомив під час аудіоспілкування з журналістами, пише УНН.
Президент Трамп на останній зустрічі зі мною підкреслив, що так, я прийняв остаточне рішення – ліцензії для виробництва ракет Patriot Україна отримає
Водночас Зеленський не назвав конкретної дати.
Він підтвердив лише, що щодо ліцензій є домовленість і рішення з боку президента США вже ухвалене.
Нагадаємо
Раніше Зеленський заявляв, що Трамп погодився надати Україні ліцензію на виробництво ракет для Patriot. Проєкт можуть запустити за 1–1,5 року.