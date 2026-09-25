Україна отримає ліцензію на виробництво ракет для систем Patriot, Трамп підтвердив своє рішення - Зеленський

Є конкретні домовленості про передачу Україні ліцензій на виробництво ракет до систем Patriot. Президент Дональд Трамп підтвердив це на зустрічі з українським колегою 22 вересня. Про Президент Володимир Зеленський повідомив під час аудіоспілкування з журналістами, пише УНН.

Президент Трамп на останній зустрічі зі мною підкреслив, що так, я прийняв остаточне рішення – ліцензії для виробництва ракет Patriot Україна отримає