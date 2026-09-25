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Україна отримає ліцензію на виробництво ракет для систем Patriot, Трамп підтвердив своє рішення - Зеленський

Київ • УНН

 • 476 перегляди

Трамп підтвердив остаточне рішення надати Україні ліцензії на виробництво ракет для систем Patriot. Дату передачі не назвали.

Україна отримає ліцензію на виробництво ракет для систем Patriot, Трамп підтвердив своє рішення - Зеленський

Є конкретні домовленості про передачу Україні ліцензій на виробництво ракет до систем Patriot. Президент Дональд Трамп підтвердив це на зустрічі з українським колегою 22 вересня. Про Президент Володимир Зеленський повідомив під час аудіоспілкування з журналістами, пише УНН.

Президент Трамп на останній зустрічі зі мною підкреслив, що так, я прийняв остаточне рішення – ліцензії для виробництва ракет Patriot Україна отримає

- сказав Зеленський.

Водночас Зеленський не назвав конкретної дати.

Він підтвердив лише, що щодо ліцензій є домовленість і рішення з боку президента США вже ухвалене.

Нагадаємо

Раніше Зеленський заявляв, що Трамп погодився надати Україні ліцензію на виробництво ракет для Patriot. Проєкт можуть запустити за 1–1,5 року.

Ольга Розгон

Війна в УкраїніПолітика
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
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