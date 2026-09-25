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Украина получит лицензию на производство ракет для систем Patriot, Трамп подтвердил своё решение — Зеленский

Киев • УНН

 • 930 просмотра

Трамп подтвердил окончательное решение предоставить Украине лицензии на производство ракет для систем Patriot. Дату передачи не назвали.

Украина получит лицензию на производство ракет для систем Patriot, Трамп подтвердил своё решение — Зеленский

Есть конкретные договорённости о передаче Украине лицензий на производство ракет для систем Patriot. Президент Дональд Трамп подтвердил это на встрече с украинским коллегой 22 сентября. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время аудиобщения с журналистами, пишет УНН.

Президент Трамп на последней встрече со мной подчеркнул, что да, я принял окончательное решение — лицензии на производство ракет для Patriot Украина получит

— сказал Зеленский.

В то же время Зеленский не назвал конкретной даты.

Он подтвердил лишь, что договорённость по лицензиям есть и решение со стороны президента США уже принято.

Напомним

Ранее Зеленский заявлял, что Трамп согласился предоставить Украине лицензию на производство ракет для Patriot. Проект могут запустить через 1–1,5 года.

Ольга Розгон

Война в УкраинеПолитика
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина