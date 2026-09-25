Украина получит лицензию на производство ракет для систем Patriot, Трамп подтвердил своё решение — Зеленский

Есть конкретные договорённости о передаче Украине лицензий на производство ракет для систем Patriot. Президент Дональд Трамп подтвердил это на встрече с украинским коллегой 22 сентября. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время аудиобщения с журналистами, пишет УНН.

Президент Трамп на последней встрече со мной подчеркнул, что да, я принял окончательное решение — лицензии на производство ракет для Patriot Украина получит — сказал Зеленский.

В то же время Зеленский не назвал конкретной даты.

Он подтвердил лишь, что договорённость по лицензиям есть и решение со стороны президента США уже принято.

Напомним

Ранее Зеленский заявлял, что Трамп согласился предоставить Украине лицензию на производство ракет для Patriot. Проект могут запустить через 1–1,5 года.