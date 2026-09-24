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Дорогие байки и сотни тысяч от частных клиник: что скрывают декларации ректора НМУ Кучина

Киев • УНН

 • 2624 просмотра

Ректор НМУ Юрий Кучин задекларировал мотоциклы, доходы свыше 2,48 млн грн и пользование чужой Toyota Hilux. ГАСУ проверяет тендеры вуза на 130 млн грн.

Дорогие байки и сотни тысяч от частных клиник: что скрывают декларации ректора НМУ Кучина

Ректор Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца Юрий Кучин, очевидно, любит байки и мощные автомобили. Об этом свидетельствуют декларации ректора. Кроме того, эти декларации вызывают вопросы относительно происхождения активов, особенно на фоне расследования правоохранителей и проверок со стороны Государственной аудиторской службы в отношении закупок университета, пишет УНН.

В июне 2022 года ректор Кучин приобрел мотоцикл Honda CBF 600SA 2010 года выпуска. В декларации указана стоимость 49 тысяч гривен. Но уже в следующем году он заменил этот мотоцикл на Honda VFR 800 2014 года выпуска, указав в декларации аналогичную стоимость. При этом предполагаемая рыночная стоимость такой модели на тот момент превышала 300 тысяч гривен. А уже в 2026 году Кучин приобрел еще один байк — Honda CRF 1100 D4 2025 года выпуска за 819 тыс. грн.

Собственного автомобиля у Кучина нет, однако с июля 2020 года он активно пользуется Toyota Hilux 2019 года выпуска, зарегистрированной на Александра Рубана. Интересно, что Кучин пересел на этот автомобиль практически одновременно с официальным назначением на должность ректора (до этого с августа 2018 года Кучин занимал должность и. о. ректора). По информации УНН, Рубан может быть подставным лицом, на которого формально оформлен автомобиль, приобретенный именно для Кучина.

А вот супруга ректора, которая также работает в университете, в прошлом году пересела TOYOTA RAV-4 HYBRID на BMW iX1 2024 года выпуска стоимостью чуть более 1,2 млн грн.

За прошлый год на должности ректора Юрий Кучин получил более 1,68 млн грн зарплаты, а также годами получает заработную плату по совместительству от ООО "Капитал" (клиника "Обериг"), ООО "Гармония Красоты" и Медицинского центра "Добробут"; первые два медучреждения активно используются университетом в качестве клинических баз. В общей сложности от этих компаний Кучин получил за 2025 год более 800 тысяч гривен. Есть ли здесь нарушения, конфликт интересов — вопрос к НАПК. Как и вопрос о зарплате, которую получает супруга от АО "Киевмедпрепарат", ООО "Юрия-Фарм", для которых вуз проводил на своей базе исследования препаратов.

Напомним

Государственная аудиторская служба начала проверку двух закупок услуг по ремонту общежитий Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца из-за возможных нарушений. Речь идет о двух тендерах общей стоимостью более 130 млн грн. В обоих случаях победителем стала компания "Грин Трейдинг". Журналисты уже выявили признаки возможно завышения стоимости строительных материалов.

Тендеры на сотни миллионов и вопросы к ценам: кто ремонтирует университет Богомольца 17.09.26, 14:17 • 45860 просмотров

Евгений Царенко

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