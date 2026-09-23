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Трампа-младшего хотят допросить из-за денег на свадьбу от олигарха со связями с путиным

Киев • УНН

 • 1216 просмотра

Сенатор-республиканец Джон Кёртис просит вызвать Трампа-младшего и Хантера Байдена из-за иностранных связей, подарков и деловых операций. Трамп отрицает оплату свадьбы.

Трампа-младшего хотят допросить из-за денег на свадьбу от олигарха со связями с путиным

В США сенатор-республиканец обратился в Судебный комитет Сената с просьбой вызвать Дональда Трампа-младшего, сына президента США, для дачи показаний после сообщений о том, что часть расходов на его свадьбу оплатил российский олигарх, имеющий связи с главой кремля владимиром путиным. Об этом УНН пишет со ссылкой на Politico.

Детали

Запрос сенатора Джона Кертиса, последовавший за публикацией ProPublica, как пишет издание, "ознаменовал значительный разрыв с президентом Дональдом Трампом со стороны члена его собственной партии".

"Возникли вопросы относительно связей старшего сына президента Трампа, Дональда Трампа-младшего, с иностранными бизнесменами и принятия им крупных подарков. К ним относится роскошная вечеринка после свадьбы на частном острове, организованная российским олигархом Умаром Кремлевым, который, как сообщается, незадолго до вручения подарка посетил Китай в составе делегации, сопровождавшей владимира путина", - написал Кертис в письме от 21 сентября председателю Судебного комитета Сената, республиканцу Чаку Грассли и главному демократу в комитете, сенатору Дику Дурбину.

"Эти опасения усиливаются активным продвижением Дональдом Трампом-младшим поддерживаемых семьёй криптовалютных проектов, его стремлением к международным сделкам с недвижимостью, включающим прямые встречи с главами иностранных государств, и его сообщениями об инвестициях в оборонные контракты", - добавил Кертис.

Кертис, отметив также прибыль, полученную семьёй Трампа от операций с криптовалютой, заявил, что этот инцидент является частью более широкой схемы, в рамках которой родственники президентов США могут, как сообщается, "неправомерно использовать свою близость к власти".

Помимо расследования в отношении Трампа-младшего, Кертис попросил Судебный комитет Сената вызвать сына бывшего президента Джо Байдена, Хантера Байдена, который, как пишет издание, "много лет был замешан в многочисленных скандалах, связанных с корыстными действиями". Оба мужчины, по его словам, должны дать показания "относительно своих прошлых деловых операций, отношений с иностранными лицами и организациями, подарков или иных полученных ими выгод, а также любых случаев, когда их отношения с президентом использовались или воспринимались как имеющие ценность".

Белый дом в среду, как сообщается, не ответил на запрос о комментарии, но "маловероятно, что Трамп, требующий лояльности от Республиканской партии, воспримет двухпартийный характер просьбы Кертиса иначе, чем как личное оскорбление".

Трамп заявил, что "понятия не имеет, кто такой Умар", что "никогда о нём не слышал, и он не оплачивал свадьбу Дона и Беттины, которая состоялась в совершенно другом месте и в другой день, чем свадьба".

Кремлев является президентом Международной боксёрской ассоциации и получил орден Дружбы от путина за "вклад в международный спорт и преданность мировой боксёрской семье". Он также находится под санкциями украинского правительства из-за связи с путиным.

Представитель республиканцев из юридического комитета подтвердил, что Грассли получил письмо, но не смог гарантировать расследование этого дела. Представитель отметил, что количество дат слушаний крайне ограничено до конца 2026 года, а подготовка к следственным слушаниям обычно занимает несколько месяцев, прежде чем их можно будет назначить.

"Это, безусловно, станет вопросом, который демократы будут поднимать, если в следующем году получат большинство в любой из палат", отмечает издание.

Генпрокурор США отказался расследовать финансирование российским олигархом свадьбы сына Трампа16.09.26, 16:42 • 16644 просмотра

Юлия Шрамко

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