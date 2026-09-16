Генеральный прокурор США Тодд Бланш заявил, что в настоящее время не видит, что именно Министерству юстиции следовало бы расследовать в связи с финансированием части свадебных торжеств Дональда Трампа-младшего российским олигархом Умаром Кремлёвым. Об этом Бланш заявил во время общения с журналистами в Белом доме, сообщает ABC News, пишет УНН.

Детали

По данным ProPublica, Кремлёв, возглавляющий Международную боксёрскую ассоциацию (IBA), оплатил значительную часть расходов на празднование свадьбы Трампа-младшего и Беттины Андерсон на частном острове на Багамах. Среди расходов, по данным издания, были аренда острова и фейерверки. Издание отмечает, что самостоятельно не подтверждало эти детали.

Свадебная церемония Трампа-младшего и Андерсон состоялась в мае. После неё пара отправилась на Багамы, где прошли праздничные мероприятия.

Андерсон подтвердила, что Кремлёв оплатил часть послесвадебных торжеств, назвав это "чрезвычайно щедрым свадебным подарком от друга". По её словам, сама церемония была семейной, а мероприятия на Багамах состоялись уже после свадьбы.

Бланш, комментируя возможность расследования, заявил, что президент Дональд Трамп не знает Кремлёва, и предположил, что другие члены семьи также с ним не знакомы.

Когда вы спрашиваете, провожу ли я расследование — что именно я должен расследовать - сказал генпрокурор.

По словам Бланша, Трамп-младший называет Кремлёва близким другом. Сам генпрокурор также заявил, что не располагает информацией, подтверждающей его личную связь с российским бизнесменом или утверждения о его близости к президенту рф владимиру путину.

В то же время издание сообщает, что Кремлёв имеет связи с российскими властями: в 2024 году путин наградил его орденом Дружбы. Кремлёв также возглавляет IBA, которая ранее была исключена из олимпийского движения из-за претензий к управлению организацией и вопросов, связанных с коррупцией.

Сам Дональд Трамп заявил, что не знает Кремлёва, а его вклад касался послесвадебной вечеринки, а не самой свадебной церемонии. Тем временем демократы в Конгрессе США заявили о намерении проверить обстоятельства подарка и запросили дополнительную информацию у Трампа-младшего и Белого дома.

В Конгрессе США расследуют финансирование свадьбы Трампа-младшего российским олигархом