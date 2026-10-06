Украинцев пугают суточными отключениями и дефицитом топлива — в СНБО ответили, стоит ли паниковать
Киев • УНН
ЦПД назвал сообщения о дефиците топлива и длительных отключениях лишь вероятным сценарием. Ведомство призвало проверять информацию.
Центр противодействия дезинформации при СНБО призывает украинцев не делать поспешных выводов из сообщений о возможных перебоях с электроэнергией и дефиците топлива, передает УНН.
Информацию о необходимости срочно запасаться топливом или возможных почти суточных отключениях света следует воспринимать как вероятный сценарий, а не гарантированное развитие событий
По словам ведомства, распространение таких сообщений вне контекста может провоцировать панику и искусственный ажиотаж.
В то же время этим активно пользуется российская пропаганда: преувеличивает риски и манипулирует информацией, чтобы усилить тревожность и дестабилизировать ситуацию в Украине
В ЦПД также призвали проверять информацию и следить за развитием событий.
Напомним
Во вторник, 6 октября, вследствие российских атак Киев и Киевская область переходят в режим отключений света.