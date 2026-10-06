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Украинцев пугают суточными отключениями и дефицитом топлива — в СНБО ответили, стоит ли паниковать

Киев • УНН

 • 6864 просмотра

ЦПД назвал сообщения о дефиците топлива и длительных отключениях лишь вероятным сценарием. Ведомство призвало проверять информацию.

Украинцев пугают суточными отключениями и дефицитом топлива — в СНБО ответили, стоит ли паниковать

Центр противодействия дезинформации при СНБО призывает украинцев не делать поспешных выводов из сообщений о возможных перебоях с электроэнергией и дефиците топлива, передает УНН.

Информацию о необходимости срочно запасаться топливом или возможных почти суточных отключениях света следует воспринимать как вероятный сценарий, а не гарантированное развитие событий 

– говорится в сообщении.

По словам ведомства, распространение таких сообщений вне контекста может провоцировать панику и искусственный ажиотаж.

В то же время этим активно пользуется российская пропаганда: преувеличивает риски и манипулирует информацией, чтобы усилить тревожность и дестабилизировать ситуацию в Украине

– говорится в сообщении.

В ЦПД также призвали проверять информацию и следить  за развитием событий.

Напомним

Во вторник, 6 октября, вследствие российских атак Киев и Киевская область переходят в режим отключений света

Алла Киосак

ОбществоПолитика
российская пропаганда
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отключение света
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Украина
Киев