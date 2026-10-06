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Київ і область 6 жовтня переходять на графіки відключень світла

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Через російські атаки у Києві та області запроваджують стабілізаційні відключення. Графіки доступні в онлайн-сервісах ДТЕК і YASNO.

Київ і область 6 жовтня переходять на графіки відключень світла

У вівторок, 6 жовтня, внаслідок російських атак, Київ і Київська область переходять в режим відключень світла. Про це повідомляє ДТЕК, передає УНН.

Деталі

Столиця переходить до стабілізаційних відключень за графіками. Графіки можна подивитися у чат-боті, на сайті або в додатку "Київ Цифровий".

Також графіки можна переглянути на сайті YASNO або у застосунку YASNO Mobile.

У разі змін будемо вас інформувати у нашому телеграм-каналі

- повідомили в ДТЕК.

Водночас графіки відключень по Київській області виглядатимуть так:

До 16 годин без світла: чи чекати киянам тривалих відключень у жовтні і від чого це залежить06.10.26, 10:38 • 14514 переглядiв

Євген Устименко

СуспільствоКиїв
Графіки відключень електроенергії
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
ДТЕК
Київ