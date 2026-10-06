Київ і область 6 жовтня переходять на графіки відключень світла
Київ • УНН
Через російські атаки у Києві та області запроваджують стабілізаційні відключення. Графіки доступні в онлайн-сервісах ДТЕК і YASNO.
У вівторок, 6 жовтня, внаслідок російських атак, Київ і Київська область переходять в режим відключень світла. Про це повідомляє ДТЕК, передає УНН.
Деталі
Столиця переходить до стабілізаційних відключень за графіками. Графіки можна подивитися у чат-боті, на сайті або в додатку "Київ Цифровий".
Також графіки можна переглянути на сайті YASNO або у застосунку YASNO Mobile.
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Водночас графіки відключень по Київській області виглядатимуть так:
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