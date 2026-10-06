Киев и область 6 октября переходят на графики отключений света
Киев • УНН
Из-за российских атак в Киеве и области вводят стабилизационные отключения. Графики доступны в онлайн-сервисах ДТЭК и YASNO.
Во вторник, 6 октября, в результате российских атак Киев и Киевская область переходят в режим отключений электроэнергии. Об этом сообщает ДТЭК, передает УНН.
Детали
Столица переходит к стабилизационным отключениям по графикам. Графики можно посмотреть в чат-боте, на сайте или в приложении «Киев Цифровой».
Также графики можно посмотреть на сайте YASNO или в приложении YASNO Mobile.
В случае изменений будем информировать вас в нашем телеграм-канале
В то же время графики отключений по Киевской области будут выглядеть так:
До 16 часов без света: ждать ли киевлянам длительных отключений в октябре и от чего это зависит06.10.26, 10:38 • 16516 просмотров