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До 16 часов без света: ждать ли киевлянам длительных отключений в октябре и от чего это зависит

Киев • УНН

 • 12292 просмотра

Эксперт предупредил о длительных отключениях в Киеве из-за новых ударов рф по энергетике. При температуре до +5 °C они могут длиться 14–16 часов.

До 16 часов без света: ждать ли киевлянам длительных отключений в октябре и от чего это зависит

В этом месяце в Киеве могут быть длительные отключения электроэнергии, если рф продолжит удары по энергетическим объектам. При определённых условиях электричества может не быть по 14–16 часов в сутки. Об этом в комментарии для УНН рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

россия продолжает уничтожать энергетику 

По словам эксперта, Украина уже имела подобный опыт прошлой зимой.

Мы уже это проходили прошлой зимой, когда без света мы сидели и по 20, и по 22 часа, а в Киевской области вообще света не было по пять–семь суток. Поэтому речь идёт о том, что это реально. Но есть определённые факторы, которые на это влияют. Главные факторы, которые могут повлиять на продолжение ограничений, — это обстрелы российской федерации и поражение наших энергетических объектов. Учитывая то, что на прошлой неделе обстрелам подверглись практически все составляющие подачи электроэнергии потребителям, имея в виду основные объекты генерации, то есть Киевскую ГЭС, Трипольскую ТЭС, ТЭЦ-5. По этим объектам были нанесены удары

— говорит Олег Попенко.

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По словам Олега Попенко, дальнейшие атаки могут привести к новым повреждениям энергетической инфраструктуры, и в таком случае восстановление отдельных объектов может занять длительное время.

В случае продолжения обстрелов нас с вами могут ожидать разрушения энергетических объектов, по которым россия уже наносила удары ранее. И это всё просто приведёт к прекращению подачи электроэнергии, и мы можем просто остаться без света на длительный срок

— объясняет эксперт.

Олег Попенко также объяснил, что полностью защитить объекты генерации от ударов невозможно.

"У всех объектов разные владельцы, но системно подготовить защиту в большинстве случаев просто физически невозможно. Мы не можем полноценно защитить объекты генерации", — подчёркивает Олег Попенко.

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По словам эксперта, в случае продолжения атак длительные ограничения могут начаться уже в октябре. Кроме того, на их продолжительность также будут влиять погодные условия.

Снижение температуры — решающий фактор

Если в феврале, при низких температурах, мы сидели без света по 20–22 часа, то в октябре ситуация может быть другой, поскольку месяц ещё не такой холодный. Но неизвестно, какой будет погода после 15 октября. Если температура будет опускаться хотя бы до +5 °C, то отключения могут достигать 14–16 часов

— подчёркивает эксперт.

Какие именно районы столицы могут пострадать больше всего, заранее определить невозможно. Это будет зависеть от того, какие именно объекты будут повреждены.

"Как такового приоритета нет — в зависимости от того, куда будут стрелять. У нас есть объекты, которые получают электроэнергию через ТЭЦ-5, есть такие, которые получают её через Киевскую ГЭС, а есть — через Трипольскую ТЭС. То есть в зависимости от того, куда будут нанесены удары, там и будут проблемы с подачей электроэнергии. Плюс это зависит от качества нашей энергетической инфраструктуры, я имею в виду ДТЭК в городе, которая способна передать то или иное количество электроэнергии в тот или иной район. Это также будет влиять", — резюмировал Олег Попенко.

Таким образом, возможные длительные отключения в столице будут зависеть прежде всего от дальнейших российских ударов, состояния энергетических объектов и погодных условий.

Алла Киосак

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