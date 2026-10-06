До 16 часов без света: ждать ли киевлянам длительных отключений в октябре и от чего это зависит

В этом месяце в Киеве могут быть длительные отключения электроэнергии, если рф продолжит удары по энергетическим объектам. При определённых условиях электричества может не быть по 14–16 часов в сутки. Об этом в комментарии для УНН рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

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По словам эксперта, Украина уже имела подобный опыт прошлой зимой.

Мы уже это проходили прошлой зимой, когда без света мы сидели и по 20, и по 22 часа, а в Киевской области вообще света не было по пять–семь суток. Поэтому речь идёт о том, что это реально. Но есть определённые факторы, которые на это влияют. Главные факторы, которые могут повлиять на продолжение ограничений, — это обстрелы российской федерации и поражение наших энергетических объектов. Учитывая то, что на прошлой неделе обстрелам подверглись практически все составляющие подачи электроэнергии потребителям, имея в виду основные объекты генерации, то есть Киевскую ГЭС, Трипольскую ТЭС, ТЭЦ-5. По этим объектам были нанесены удары — говорит Олег Попенко.

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По словам Олега Попенко, дальнейшие атаки могут привести к новым повреждениям энергетической инфраструктуры, и в таком случае восстановление отдельных объектов может занять длительное время.

В случае продолжения обстрелов нас с вами могут ожидать разрушения энергетических объектов, по которым россия уже наносила удары ранее. И это всё просто приведёт к прекращению подачи электроэнергии, и мы можем просто остаться без света на длительный срок — объясняет эксперт.

Олег Попенко также объяснил, что полностью защитить объекты генерации от ударов невозможно.

"У всех объектов разные владельцы, но системно подготовить защиту в большинстве случаев просто физически невозможно. Мы не можем полноценно защитить объекты генерации", — подчёркивает Олег Попенко.

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По словам эксперта, в случае продолжения атак длительные ограничения могут начаться уже в октябре. Кроме того, на их продолжительность также будут влиять погодные условия.

Снижение температуры — решающий фактор

Если в феврале, при низких температурах, мы сидели без света по 20–22 часа, то в октябре ситуация может быть другой, поскольку месяц ещё не такой холодный. Но неизвестно, какой будет погода после 15 октября. Если температура будет опускаться хотя бы до +5 °C, то отключения могут достигать 14–16 часов — подчёркивает эксперт.

Какие именно районы столицы могут пострадать больше всего, заранее определить невозможно. Это будет зависеть от того, какие именно объекты будут повреждены.

"Как такового приоритета нет — в зависимости от того, куда будут стрелять. У нас есть объекты, которые получают электроэнергию через ТЭЦ-5, есть такие, которые получают её через Киевскую ГЭС, а есть — через Трипольскую ТЭС. То есть в зависимости от того, куда будут нанесены удары, там и будут проблемы с подачей электроэнергии. Плюс это зависит от качества нашей энергетической инфраструктуры, я имею в виду ДТЭК в городе, которая способна передать то или иное количество электроэнергии в тот или иной район. Это также будет влиять", — резюмировал Олег Попенко.

Таким образом, возможные длительные отключения в столице будут зависеть прежде всего от дальнейших российских ударов, состояния энергетических объектов и погодных условий.