Враг атаковал Трипольскую ТЭС, повреждено генерирующее оборудование
Киев • УНН
30 сентября россияне атаковали Трипольскую ТЭС в Киевской области. Специалисты оценят повреждения и определят объем ремонтных работ.
россияне 30 сентября атаковали Трипольскую теплоэлектростанцию в Киевской области и повредили генерирующее оборудование. Об этом сообщили в ПАО «Центрэнерго», пишет УНН.
Сейчас наша первоочередная задача — оценить состояние оборудования и определить объём необходимых работ. Как только ситуация с безопасностью позволит, наши специалисты начнут ремонтные работы. Команда знает, что делать, и продолжает работать
Отмечается, что другие детали относительно последствий атаки компания пока не комментирует из соображений безопасности.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что основной целью удара была энергетика Киева и области. Погибли пять человек, в том числе ребёнок, ещё 14 получили ранения.
российские атаки вызвали задержки поездов в Украине 30 сентября30.09.26, 13:35 • 1668 просмотров