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Враг атаковал Трипольскую ТЭС, повреждено генерирующее оборудование

Киев • УНН

 • 1602 просмотра

30 сентября россияне атаковали Трипольскую ТЭС в Киевской области. Специалисты оценят повреждения и определят объем ремонтных работ.

Враг атаковал Трипольскую ТЭС, повреждено генерирующее оборудование
Фото: Центрэнерго

россияне 30 сентября атаковали Трипольскую теплоэлектростанцию в Киевской области и повредили генерирующее оборудование. Об этом сообщили в ПАО «Центрэнерго», пишет УНН.

Сейчас наша первоочередная задача — оценить состояние оборудования и определить объём необходимых работ. Как только ситуация с безопасностью позволит, наши специалисты начнут ремонтные работы. Команда знает, что делать, и продолжает работать

- сообщил генеральный директор Центрэнерго Сергей Исаченко.

Отмечается, что другие детали относительно последствий атаки компания пока не комментирует из соображений безопасности.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что основной целью удара была энергетика Киева и области. Погибли пять человек, в том числе ребёнок, ещё 14 получили ранения.

российские атаки вызвали задержки поездов в Украине 30 сентября30.09.26, 13:35 • 1668 просмотров

Ольга Розгон

Война в УкраинеКиевская область
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Киевская область
Центрэнерго