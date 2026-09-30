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Что празднуют 30 сентября в Украине и мире

Киев • УНН

 • 2038 просмотра

30 сентября Украина отмечает День библиотек, а мир — дни переводчика и подкастов. Ботсвана празднует независимость, церковь чтит святых.

Что празднуют 30 сентября в Украине и мире

30 сентября в Украине отмечают Всеукраинский день библиотек, в мире под эгидой ООН празднуют Международный день переводчика и Международный день подкастов, Ботсвана отмечает День независимости. В церковном календаре по новому стилю чтят святого священномученика Григория, епископа Армении, а по старому стилю отмечают день памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, пишет УНН.

Всеукраинский день библиотек

Официальный профессиональный праздник, установленный Указом Президента Украины в 1998 году. Событие подчеркивает фундаментальную роль библиотек как центров культуры, просвещения, сохранения национальной памяти и информационной грамотности.

День чтит труд более сотни тысяч библиотекарей Украины, которые сохраняют многомиллионные книжные фонды, развивают цифровые архивы и превращают библиотечные пространства в современные образовательные, коворкинговые и гуманитарные хабы в условиях военного положения.

Международный день переводчика (International Translation Day)

Официальный международный праздник, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН в 2017 году по инициативе Международной федерации переводчиков (FIT). Дата выбрана в честь дня смерти святого Иеронима Стридонского (420 год) — одного из отцов Церкви, который осуществил перевод Библии на латинский язык (Вульгату) и считается покровителем переводчиков.

Праздник подчеркивает важность профессионального перевода для межкультурного диалога, международного права, дипломатии, науки и сохранения языкового разнообразия.

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Международный день подкастов (International Podcast Day)

Неофициальный всемирный праздник аудиоиндустрии, основанный в 2014 году американским подкастером Стивом Ли под названием "National Podcast Day", который быстро приобрел глобальный масштаб.

Событие посвящено развитию цифрового аудиоконтента, популяризации подкастинга как независимого медиაინструмента, обмену опытом между авторами и объединению многомиллионной аудитории слушателей по всему миру.

День независимости Ботсваны (Botswana Day)

Главный национальный праздник страны в честь провозглашения суверенитета и выхода из-под британского протектората Бечуаналенд 30 сентября 1966 года.

Ботсвана стала примером одной из самых стабильных демократий и динамичных экономик Африки, а праздник сопровождается торжественными поднятиями флага, парадами и народными гуляниями.

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День памяти священномученика Григория

По новому календарю православные и греко-католические верующие чтят память священномученика Григория, епископа Армянского — святителя IV века, который обратил в христианство царя Трдата III и весь армянский народ, благодаря чему Армения стала первым в мире государством, принявшим христианство в качестве официальной религии в 301 году.

Также в этот день вспоминают святых мучениц Рипсиме, Гаианию и вместе с ними 35 святых дев, принявших мученическую смерть за веру в Армении и заложивших духовный фундамент Армянской апостольской церкви.

По старому календарю верующие чтят память святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии — христианских святых II века, которые во время правления императора Адриана в Риме проявили непоколебимое мужество и верность Христу.

Юные девушки были подвергнуты жестоким пыткам и казнены на глазах у матери, а София умерла от душевных страданий на их могиле через три дня, став примером материнского подвига и веры.

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Александра Месенко

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