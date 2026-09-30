Що святкують 30 вересня в Україні та світі

$44.820.0350.970.16
ukenru
02:27 • 21003 перегляди
Україна просить ЄС використати активи рф для покриття дефіциту у $78 млрд - ЗМІ
01:26 • 24357 перегляди
Нічна атака на Київ: двоє поранених, спалахнули пожежі
00:27 • 19171 перегляди
росія атакувала Київ балістикою: спалахнули пожежі, проблеми з електро- та водопостачанням
29 вересня, 22:52 • 20244 перегляди
Переговори щодо України можуть початися незабаром - Вадефуль
29 вересня, 21:23 • 21210 перегляди
Дрони атакували Харків: пошкоджено будинки й авто, постраждала дитина
29 вересня, 17:59 • 34363 перегляди
У Києві після атак по дата-центрах можливі збої в оплаті проїзду - як розрахуватись
29 вересня, 17:28 • 33570 перегляди
Зеленський затвердив далекобійні операції на жовтень і зробив заяву щодо протидії реактивним "шахедам"Photo
29 вересня, 16:13 • 47996 перегляди
Всесвітній день серця: як знизити ризики та не пропустити небезпечні симптоми
Ексклюзив
29 вересня, 15:26 • 27741 перегляди
Якої погоди чекати українцям на початку жовтня - синоптики дали прогноз
29 вересня, 14:54 • 23381 перегляди
"Просто кончені виродки" - Зеленський заявив, що ворог скинув на центр Сум чотири КАБи, є загибліPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
1.4м/с
78%
764мм
Популярнi новини
Токаєв назвав путіна "найбільш прийнятною політичною фігурою" на посту керівника росії для Європи та світу29 вересня, 20:10 • 12530 перегляди
Середня зарплата в Україні у серпні зменшилася на 1,1% - ДержстатPhoto29 вересня, 21:54 • 5682 перегляди
путін приховує від росіян реальний стан економіки рф - ЦПД29 вересня, 23:23 • 7028 перегляди
Парламент Словаччини звільнив міністра, коаліція Фіцо під загрозою29 вересня, 23:56 • 11246 перегляди
50 країн і чотири організації пообіцяли сприяти поверненню додому депортованих українських дітей00:55 • 8844 перегляди
Публікації
85-ті роковини трагедії Бабиного Яру: Україна вшановує пам’ять жертв29 вересня, 16:32 • 40879 перегляди
Всесвітній день серця: як знизити ризики та не пропустити небезпечні симптоми29 вересня, 16:13 • 48003 перегляди
У рф впав бомбардувальник Ту-95, один з таких обстрілював “Охматдит” - що відомо про літакPhotoVideo29 вересня, 14:38 • 37815 перегляди
Сінабони вдома: 5 рецептів пухких булочок із різними начинкамиPhoto29 вересня, 12:47 • 45978 перегляди
Ліга націй: анонс матчу Україна-Північна Ірландія29 вересня, 12:41 • 38472 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Сергій Марченко
Кім Чен Ин
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Іран
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Рідний для всієї країни "Шева" - Зеленський емоційно привітав Шевченка з ювілеємVideo29 вересня, 19:04 • 26055 перегляди
Шевченко опинився у “Мілані” завдяки VHS-касеті - ЗМІ пригадали перехід “Шеви” до ІталіїVideo29 вересня, 17:12 • 33218 перегляди
Уже друга дитина Джолі та Пітта відмовилася від прізвища батькаVideo29 вересня, 13:55 • 36715 перегляди
"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвін вперше стала мамою29 вересня, 02:04 • 44399 перегляди
Алі Лартер вийшла на червону доріжку з 11-річною донькою, яку називають її "двійником"29 вересня, 00:05 • 46042 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
FIFA (серія відеоігор)
IPad Pro
Соціальна мережа

Що святкують 30 вересня в Україні та світі

Київ • УНН

 • 3560 перегляди

30 вересня Україна відзначає День бібліотек, а світ - дні перекладача й подкастів. Ботсвана святкує незалежність, церква вшановує святих.

Що святкують 30 вересня в Україні та світі

30 вересня в Україні відзначають Всеукраїнський день бібліотек, у світі під егідою ООН святкують Міжнародний день перекладача та Міжнародний день подкастів, Ботсвана відзначає День Незалежності. У церковному календарі за новим стилем вшановують святого священномученика Григорія, єпископа Вірменії, а за старим стилем відзначають день пам'яті святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії, пише УНН.

Всеукраїнський день бібліотек

Офіційне професійне свято, встановлене Указом Президента України у 1998 році. Подія підкреслює фундаментальну роль бібліотек як осередків культури, просвітництва, збереження національної пам'яті та інформаційної грамотності.

День вшановує працю понад сотні тисяч бібліотекарів України, які зберігають мільйонні книжкові фонди, розвивають цифрові архіви та перетворюють бібліотечні простори на сучасні освітні, коворкінгові та гуманітарні хаби в умовах воєнного стану.

Міжнародний день перекладача (International Translation Day)

Офіційне міжнародне свято, проголошене Генеральною Асамблеєю ООН у 2017 році за ініціативи Міжнародної федерації перекладачів (FIT). Дата обрана на честь дня смерті святого Ієроніма Стридонського (420 рік) - одного з отців Церкви, який здійснив переклад Біблії латинською мовою (Вульгату) та вважається покровителем перекладачів.

Свято підкреслює важливість професійного перекладу для міжкультурного діалогу, міжнародного права, дипломатії, науки та збереження мовного різноманіття.

росіяни підробили відео з перекладачкою жестової мови під час промови Зеленського - ЦПД28.04.26, 14:59 • 3657 переглядiв

Міжнародний день подкастів (International Podcast Day)

Неофіційне світове свято аудіоіндустрії, засноване у 2014 році американським підкастером Стівом Лі під назвою "National Podcast Day", яке швидко набуло глобального масштабу.

Подія присвячена розвитку цифрового аудіоконтенту, популяризації підкастингу як незалежного медіаінструменту, обміну досвідом між авторами та об'єднанню мільйонної аудиторії слухачів по всьому світу.

День Незалежності Ботсвани (Botswana Day)

Головне національне свято країни на честь проголошення суверенітету та виходу з-під британського протекторату Бечуаналенд 30 вересня 1966 року.

Ботсвана стала прикладом однієї з найстабільніших демократій та динамічних економік Африки, а свято супроводжується урочистими підняттями прапора, парадами та народними гуляннями.

Ботсвана заявила про зростання випадків примусової вербовки її громадян до армії рф18.07.26, 17:40 • 9195 переглядiв

День пам'яті священномученика Григорія

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять священномученика Григорія, єпископа Вірменського - святителя IV століття, який навернув до християнства царя Трдата III та увесь вірменський народ, за що Вірменія стала першою у світі державою, яка прийняла християнство як офіційну релігію у 301 році.

Також у цей день згадують святих мучениць Ріпсимію, Гаіанію і з ними 35 святих дів, які прийняли мученицьку смерть за віру у Вірменії, заклавши духовний фундамент Вірменської апостольської церкви.

За старим календарем віряни вшановують пам'ять святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії - християнських святих II століття, які за правління імператора Адріана у Римі виявили непохитну мужність і вірність Христу.

Юні дівчата були піддані жорстоким тортурам і страчені на очах у матері, а Софія померла від душевних страждань на їхній могилі через три дні, ставши прикладом материнського подвигу та віри.

Рада Церков звернулася до Папи Римського через гуманітарну катастрофу в Олешках20.09.26, 12:08 • 5218 переглядiв

Олександра Месенко

СуспільствоКультураСвіт
Організація Об'єднаних Націй
Ботсвана
Вірменія
Україна