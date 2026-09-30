Що святкують 30 вересня в Україні та світі

30 вересня в Україні відзначають Всеукраїнський день бібліотек, у світі під егідою ООН святкують Міжнародний день перекладача та Міжнародний день подкастів, Ботсвана відзначає День Незалежності. У церковному календарі за новим стилем вшановують святого священномученика Григорія, єпископа Вірменії, а за старим стилем відзначають день пам'яті святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії, пише УНН.

Всеукраїнський день бібліотек

Офіційне професійне свято, встановлене Указом Президента України у 1998 році. Подія підкреслює фундаментальну роль бібліотек як осередків культури, просвітництва, збереження національної пам'яті та інформаційної грамотності.

День вшановує працю понад сотні тисяч бібліотекарів України, які зберігають мільйонні книжкові фонди, розвивають цифрові архіви та перетворюють бібліотечні простори на сучасні освітні, коворкінгові та гуманітарні хаби в умовах воєнного стану.

Міжнародний день перекладача (International Translation Day)

Офіційне міжнародне свято, проголошене Генеральною Асамблеєю ООН у 2017 році за ініціативи Міжнародної федерації перекладачів (FIT). Дата обрана на честь дня смерті святого Ієроніма Стридонського (420 рік) - одного з отців Церкви, який здійснив переклад Біблії латинською мовою (Вульгату) та вважається покровителем перекладачів.

Свято підкреслює важливість професійного перекладу для міжкультурного діалогу, міжнародного права, дипломатії, науки та збереження мовного різноманіття.

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Міжнародний день подкастів (International Podcast Day)

Неофіційне світове свято аудіоіндустрії, засноване у 2014 році американським підкастером Стівом Лі під назвою "National Podcast Day", яке швидко набуло глобального масштабу.

Подія присвячена розвитку цифрового аудіоконтенту, популяризації підкастингу як незалежного медіаінструменту, обміну досвідом між авторами та об'єднанню мільйонної аудиторії слухачів по всьому світу.

День Незалежності Ботсвани (Botswana Day)

Головне національне свято країни на честь проголошення суверенітету та виходу з-під британського протекторату Бечуаналенд 30 вересня 1966 року.

Ботсвана стала прикладом однієї з найстабільніших демократій та динамічних економік Африки, а свято супроводжується урочистими підняттями прапора, парадами та народними гуляннями.

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День пам'яті священномученика Григорія

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять священномученика Григорія, єпископа Вірменського - святителя IV століття, який навернув до християнства царя Трдата III та увесь вірменський народ, за що Вірменія стала першою у світі державою, яка прийняла християнство як офіційну релігію у 301 році.

Також у цей день згадують святих мучениць Ріпсимію, Гаіанію і з ними 35 святих дів, які прийняли мученицьку смерть за віру у Вірменії, заклавши духовний фундамент Вірменської апостольської церкви.

За старим календарем віряни вшановують пам'ять святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії - християнських святих II століття, які за правління імператора Адріана у Римі виявили непохитну мужність і вірність Христу.

Юні дівчата були піддані жорстоким тортурам і страчені на очах у матері, а Софія померла від душевних страждань на їхній могилі через три дні, ставши прикладом материнського подвигу та віри.

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