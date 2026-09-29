росія переносить війну за межі України - Сибіга відреагував на диверсію в Естонії

Фото ілюстративне

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга рішуче засудив диверсію проти естонської оборонної компанії Milrem Robotics у Таллінні, яку, за даними естонської влади, замовили російські спецслужби. Глава українського МЗС висловив солідарність з Естонією та закликав Європу до системної відповіді на російські диверсійні операції, передає УНН.

Деталі

Сибіга наголосив, що напад на оборонну компанію на території країни-члена ЄС і НАТО не можна розглядати як випадкову провокацію.

"москва свідомо випробовує межі того, що Європа готова терпіти, вишукуючи, де реакція буде слабкою, та намагається зробити диверсії на європейській землі частиною нової нормальності. Кожна атака, за яку росія не платить достатню ціну, заохочує її йти на крок далі", — заявив міністр.

За його словами, росія переносить свою війну за межі України та намагається завдати удару по країнах, підприємствах та інфраструктурі, які мають значення для європейської безпеки й обороноздатності України. Сибіга заявив, що відповідь європейських країн має включати викриття російських операцій, ліквідацію диверсійних мереж, притягнення причетних до відповідальності, посилення санкційного тиску та подальшу підтримку України.

Окремо глава МЗС закликав до запровадження загальноєвропейської заборони на в'їзд для осіб, причетних до російської агресії проти України, а також до максимального посилення візової політики Євросоюзу щодо громадян рф.

"Європа має всі підстави зменшити можливості, якими Росія може скористатися для створення загроз європейській безпеці зсередини", — зазначив він.

Сибіга також висловив повну солідарність із міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкною та наголосив, що реакція Таллінна демонструє Москві: диверсійні операції будуть викриті й матимуть наслідки.

Контекст

29 вересня влада Естонії заявила, що підпал будівлі оборонної компанії Milrem Robotics у Таллінні в ніч на 15 серпня був актом диверсії, замовленим спецслужбами Російської Федерації. Естонське МЗС викликало тимчасового повіреного у справах РФ у зв'язку з інцидентом. Під час пожежі ніхто не постраждав. Кримінальне розслідування обставин нападу триває.

Нагадаємо

Європа фіксує зростання пов’язаних із росією диверсій, шпигунства й кібератак. Однак доказів підготовки прямого нападу на НАТО немає.