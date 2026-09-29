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россия переносит войну за пределы Украины — Сибига отреагировал на диверсию в Эстонии

Киев • УНН

 • 1480 просмотра

Сибига осудил поджог Milrem Robotics, который Эстония связывает с рф, и призвал Европу усилить санкции и разоблачить диверсионные сети.

россия переносит войну за пределы Украины — Сибига отреагировал на диверсию в Эстонии
Фото иллюстративное

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига решительно осудил диверсию против эстонской оборонной компании Milrem Robotics в Таллине, которую, по данным эстонских властей, заказали российские спецслужбы. Глава украинского МИД выразил солидарность с Эстонией и призвал Европу к системному ответу на российские диверсионные операции, передает УНН.

Детали

Сибига подчеркнул, что нападение на оборонную компанию на территории страны — члена ЕС и НАТО нельзя рассматривать как случайную провокацию.

"москва сознательно испытывает пределы того, что Европа готова терпеть, выискивая, где реакция будет слабой, и пытается сделать диверсии на европейской земле частью новой нормальности. Каждая атака, за которую россия не платит достаточную цену, поощряет ее идти на шаг дальше", — заявил министр.

По его словам, россия переносит свою войну за пределы Украины и пытается нанести удар по странам, предприятиям и инфраструктуре, которые имеют значение для европейской безопасности и обороноспособности Украины. Сибига заявил, что ответ европейских стран должен включать разоблачение российских операций, ликвидацию диверсионных сетей, привлечение причастных к ответственности, усиление санкционного давления и дальнейшую поддержку Украины.

Отдельно глава МИД призвал ввести общеевропейский запрет на въезд для лиц, причастных к российской агрессии против Украины, а также максимально усилить визовую политику Евросоюза в отношении граждан рф.

"Европа имеет все основания уменьшить возможности, которыми россия может воспользоваться для создания угроз европейской безопасности изнутри", — отметил он.

Сибига также выразил полную солидарность с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной и подчеркнул, что реакция Таллина демонстрирует москве: диверсионные операции будут раскрыты и повлекут последствия.

Контекст

29 сентября власти Эстонии заявили, что поджог здания оборонной компании Milrem Robotics в Таллине в ночь на 15 августа был актом диверсии, заказанным спецслужбами российской федерации. МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах рф в связи с инцидентом. Во время пожара никто не пострадал. Уголовное расследование обстоятельств нападения продолжается.

Напомним

Европа фиксирует рост связанных с россией диверсий, шпионажа и кибератак. Однако доказательств подготовки прямого нападения на НАТО нет.

Александра Василенко

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