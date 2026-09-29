Лидеры ЕС собираются призвать Украину к "интенсификации" реформ - СМИ

Лидеры ЕС собираются призвать Украину ускорить работу над внутренними реформами, что позволит высвободить миллиарды евро финансовой поддержки, предназначенной на 2026 год, согласно предварительному проекту выводов Европейского совета в следующем месяце. Об этом УНН пишет со ссылкой на Rapporteur.

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В тексте содержится призыв ко "всем участникам, в частности к Украине, активизировать усилия, чтобы обеспечить выплату" 90 миллиардов евро кредита на поддержку Украины (Ukraine Support Loan) и по программе Ukraine Facility на 2026 год.

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На данный момент выплачено лишь 14,9 миллиарда евро из 45 миллиардов евро кредита, предназначенного на этот год, отчасти из-за того, что украинский парламент не принял антикоррупционную и налоговую реформы, которых требовал Брюссель, пишет издание.

Главы государств и правительств стран блока встретятся 15 и 16 октября для переговоров по Украине, обороне, миграции и следующему долгосрочному бюджету ЕС.

Проект документа появился на фоне, как пишет издание, "растущей фрустрации в Брюсселе из-за провала Украины провести реформы, связанные с кредитом ЕС в размере 90 миллиардов евро, который должен покрыть две трети потребностей Киева в финансировании на 2026 и 2027 годы".



В понедельник министр финансов Украины Сергей Марченко, как расценивает издание, "похоже, что отверг" требование Брюсселя к Киеву ввести налоговые реформы, связанные с кредитом, утверждая, что украинский бизнес и граждане уже страдают из-за все более жестоких ударов беспилотников и ракет россии, а также морской блокады Черного моря москвой, которая разрушает экономику.

"Честно говоря, я не уверен, что сейчас именно время вводить дополнительные налоги для украинцев", – сказал Марченко на мероприятии, организованном European Policy Centre, брюссельским аналитическим центром.

Согласно внутреннему информационному документу, с которым ознакомилось издание, "Брюссель определил несколько реформ как находящиеся под угрозой из-за неспособности украинского парламента принять реформы".

"Сюда входят закон об отмене налогового освобождения для импортных посылок и закон о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы", - говорится в публикации.

"…очень важно, чтобы финансирование и реформы продвигались вместе, чтобы мы могли поддержать устойчивость Украины, а также путь Украины в ЕС", – сказал представитель Еврокомиссии журналистам в понедельник.

Марченко обсудит потребности Украины в финансировании на встрече Платформы доноров Украины (Ukraine Donor Platform), которая координирует международное финансирование Украины, которая состоится сегодня, 29 сентября, в Брюсселе и которую проведет еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, пишет издание.

Проект выводов Европейского совета может быть изменен.

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