Бельгия передаст Украине три истребителя F-16 до конца года — Зеленский

Украина и Бельгия договорились о передаче трех истребителей F-16 до конца 2026 года. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

По словам Президента, Украина будет реализовывать получение самолетов по ускоренной процедуре.

Владимир Зеленский также отметил, что Украина уже получила срочные поставки боеприпасов для F-16 от Бельгии и других партнеров, в частности Испании.

Когда Россия ежедневно усиливает свою эскалацию, необходимо наращивать возможности для сбивания воздушных целей и защиты людей