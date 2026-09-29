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Бельгия передаст Украине три истребителя F-16 до конца года — Зеленский

Киев • УНН

 • 5064 просмотра

Украина и Бельгия договорились передать три истребителя F-16 до конца 2026 года. Киев также получил боеприпасы для самолетов.

Бельгия передаст Украине три истребителя F-16 до конца года — Зеленский

Украина и Бельгия договорились о передаче трех истребителей F-16 до конца 2026 года. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Детали

По словам Президента, Украина будет реализовывать получение самолетов по ускоренной процедуре.

Владимир Зеленский также отметил, что Украина уже получила срочные поставки боеприпасов для F-16 от Бельгии и других партнеров, в частности Испании.

Когда Россия ежедневно усиливает свою эскалацию, необходимо наращивать возможности для сбивания воздушных целей и защиты людей

- подчеркнул Президент.

Он поблагодарил премьер-министра Бельгии Барта де Вевера и правительство страны за поддержку Украины в ответ на российские удары.

Бельгия получила ещё 3 F-35, что приближает передачу Украине истребителей F-1623.09.26, 06:15 • 33668 просмотров

Ольга Розгон

Война в УкраинеПолитика
Барт Де Вевер
Бельгия
Испания
Владимир Зеленский
Украина
F-16 Fighting Falcon