МВФ прогнозирует Украине дефицит в $54 млрд к 2029 году - Bloomberg

Украина, согласно предварительной оценке МВФ, столкнется с дефицитом финансирования в размере 54 миллиардов долларов к 2029 году. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По оценкам источников, знакомых с этим вопросом, МВФ считает, что Киев столкнется с дефицитом финансирования в размере от 30 до 35 миллиардов долларов в следующем, 2027 году, 17 миллиардов долларов в 2028 году и 2 миллиардов долларов в 2029 году. Цифры могут быть изменены.

Представитель МВФ не сразу ответил на звонок с просьбой прокомментировать ситуацию в нерабочее время.

Доноры Украины встретились во вторник в Брюсселе, чтобы ускорить переговоры о предоставлении дополнительной помощи. ЕС ранее в этом году согласовал пакет займов в размере 90 миллиардов евро (102 миллиарда долларов) и призывает партнеров выполнить свои обязательства по предоставлению дополнительных 30 миллиардов евро на этот и следующий годы.

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Кроме того, Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, и МВФ призывают правительство Украины выполнить свой план реформ, который позволит ей получить международную помощь и улучшить управление предоставленными средствами, пишет издание.

"Члены ЕС все еще обсуждают, как предоставить дополнительное финансирование Киеву, поскольку ожидается, что война продолжится в следующем году, тогда как российские и украинские войска усилили свои атаки в течение последних месяцев", — говорится в публикации.

Некоторые государства — члены ЕС, как отмечает издание, вернулись к идее использования 210 миллиардов евро активов российского центрального банка, замороженных в Европе, для получения дополнительного финансирования, тогда как другие предложили выпустить дополнительные совместные долговые обязательства.

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